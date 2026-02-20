Yalova'nın Termal ilçesinde, ömrünü eğitime adamış ve 10 Ağustos 2025'te aramızdan ayrılan merhum Öğretmen Nazmi Şimşek'in adı, Üvezpınar İlkokulu'nda kurulan modern bir kütüphane ile ölümsüzleşti.

Engin YILMAZ / YALOVA (İGFA) - Batman'da başlayan öğretmenlik serüveninde yüzlerce öğrenci yetiştiren, ülkenin geleceğinde söz sahibi olan nesillere rehberlik eden emektar eğitimci Öğretmen Nazmi Şimşek'in mirası, kendi adını taşıyan kütüphane ile yaşıyor.

Hayırsever Zeynep Şimşek Çelik ve ailesinin katkılarıyla hazırlanan kütüphane, düzenlenen anlamlı bir törenle öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Kütüphane açılışına Termal Kaymakamı Abdulkadir Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Gökhan Cerrah, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış töreninde duygusal anlar yaşanırken, katılımcılar kütüphanenin bölge eğitimi için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

'BABAMIN MEŞALESİ BATMAN'DA YANMAYA BAŞLAMIŞTI'

Törende konuşan hayırsever Zeynep Şimşek Çelik, babasının eğitime olan tutkusunu ve kütüphanenin amacını şu sözlerle ifade ederek, 'Babam Nazmi Şimşek, öğretmenlik hayatına Batman'da başlamış ve ömrü boyunca yüzlerce gencin hayatına dokunmuş bir eğitim sevdalısıydı. 10 Ağustos 2025'te onu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşasak da, onun yetiştirdiği nesillere olan inancını bu kütüphaneyle yaşatmak istedik. Bu kütüphane, babamın ideallerini paylaşacak olan yeni nesillerin yetişmesine vesile olacaktır' dedi.

Açılışın ardından protokol üyeleri ve davetliler kütüphaneyi gezerek incelemelerde bulundu. Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmesi ve bilgiye erişimini kolaylaştırması amacıyla tasarlanan kütüphane, zengin kitap içeriği ve modern çalışma alanlarıyla tam not aldı. Programın sonunda okul yönetimi ve Okul Aile Birliği, bu anlamlı projeyi hayata geçiren Zeynep Hanım, ailesi ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek töreni sonlandırdı.