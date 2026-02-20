MediaMarkt Türkiye & TEGV iş birliğiyle yürütülen 'Eğitimle Daha İyiye' programı deprem bölgesindeki çocuklara destek oluyor. Bugüne dek 11.297 çocuğa ulaşıldı, 145.789 saat eğitim verildi. Amaç 24 bin çocuğa ulaşmak. Ceyda Düvenci ve Bager Akbay projede yer alıyor.

İSTANBUL (İGFA) - MediaMarkt Türkiye, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle yürüttüğü 'Eğitimle Daha İyiye' programıyla deprem bölgesindeki çocukların nitelikli eğitime erişimini desteklemeye devam ediyor.

Hatay, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren 4 Ateşböceği öğrenim birimi aracılığıyla bugüne kadar 13 okulda 11.297 çocuğa ulaşılırken, sahada sağlanan uygulamalı eğitim süresi 145.789 öğrenim saati olarak kaydedildi.

Program, deprem sonrası 'bir defalık destek' anlayışının ötesine geçerek, çocukların eğitimle bağını koparmayan sürdürülebilir bir model sunmayı hedefliyor. MediaMarkt Türkiye, iş birliğini dört yıla yayarak 24 bin çocuğa ulaşmayı ve toplam 300 bin öğrenim saatine erişmeyi planlıyor.

SAHADA UYGULAMALI EĞİTİM VE YENİLİKÇİ ATÖLYELER

Projede, çocuklarla sanat ve drama odaklı atölyeler gerçekleştiren Ceyda Düvenci ve Taş-Kağıt-Makas ekibi ile yapay zekâ atölyelerini sunan Bager Akbay gibi isimler sahada aktif rol alıyor.

MediaMarkt Türkiye CEO'su Hulusi Acar, 'Eğitimle Daha İyiye sadece bir proje değil, sürekli büyüyen bir bağ' diyerek projenin sahadaki etki ve sürdürülebilirliğine dikkat çekti. Acar, uygulamalı öğrenme modeli sayesinde çocukların yalnızca katılımcı değil, üretici olduklarını ve yeni eklenen AI masal atölyesi ile çocukların yapay zekâyla tanıştığını belirtti.

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise, 'Eğitimle Daha İyiye projesi, kalıcı umut yaratan çok değerli bir etki ortaya koyuyor' ifadelerini kullandı. Tosyalı, MediaMarkt Türkiye ile yürütülen iş birliğinin, Ateşböcekleri öğrenim birimlerinin kapasitesini artırarak deprem bölgesindeki çocukların eğitimle bağını güçlendirdiğini ve uzun vadeli etki yarattığını söyledi.

Projeyle, deprem bölgesindeki çocukların eğitimde sürdürülebilir ve ölçülebilir bir destek alması sağlanıyor, bölgedeki 11 bini aşkın çocuk umutla geleceğe hazırlanıyor.