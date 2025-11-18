Bunlar da ilginizi çekebilir

Ekiplerin iş makineleri ve özel arama ekipmanlarıyla sürdüğü kurtarma çalışmaları aralıksız devam ettiği öğrenildi.

İlk tespitlere göre, şantiye müdürü olarak görev yapan S.Y., cevher üretimi sırasında basamak yüzeyinde yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

Göçük ihbarının ardından bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri kısa sürede ulaştı ve arama-kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı.

Sivas Valiliği'nin açıklamasına göre, olay 17 Kasım Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında gerçekleşti.

SİVAS (İGFA) - Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyü sınırlarında, açık ocak yöntemiyle işletilen bir demir madeninde göçük meydana geldi.

