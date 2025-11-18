Sivas'ın Divriği'nde demir madeni ocağında meydana gelen göçük altında kaldığı bildirilen şantiye müdürünü bölgede arama çalışmaları sürüyor.
SİVAS (İGFA) - Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyü sınırlarında, açık ocak yöntemiyle işletilen bir demir madeninde göçük meydana geldi.
Sivas Valiliği'nin açıklamasına göre, olay 17 Kasım Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında gerçekleşti.
Göçük ihbarının ardından bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri kısa sürede ulaştı ve arama-kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı.
İlk tespitlere göre, şantiye müdürü olarak görev yapan S.Y., cevher üretimi sırasında basamak yüzeyinde yaşanan toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.
Ekiplerin iş makineleri ve özel arama ekipmanlarıyla sürdüğü kurtarma çalışmaları aralıksız devam ettiği öğrenildi.