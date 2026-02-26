Nilüfer Belediyesi, kamu verilerini herkesin erişimine açarak kent yönetiminde ortak aklı güçlendiren önemli bir adım attı. Açık Veri Platformu; şeffaflığı artıran, vatandaş katılımını büyüten ve kararların veriye dayalı alınmasını sağlayan yeni bir dönemin kapısını araladı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kamu verilerini herkesin erişimine açan Açık Veri Platformu'nu hayata geçirdi. Kent yönetiminde ortak aklı büyüten bu önemli adım sayesinde belediyenin ürettiği veriler ücretsiz ve erişilebilir hale gelirken; vatandaşların hizmetleri daha yakından takip edebilmesi, araştırmacıların veri üretmesi ve girişimcilerin yeni çözümler geliştirmesi mümkün oluyor. Veriye dayalı bu yaklaşım; şeffaflığı artırıyor, katılımı güçlendiriyor, kararların daha doğru alınmasını sağlıyor ve kamuya duyulan güveni büyütüyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in seçim sürecinde açıkladığı '100 Güldüren Proje' arasında yer alan Açık Veri Platformuna acikveri.nilufer.bel.tr adresinden erişilebiliyor. Vatandaşlar, akademisyenler, girişimciler ve sivil toplum kuruluşları, belediye verilerine kayıt veya ücret olmadan ulaşabiliyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE YENİ EŞİK

Yapay Zeka Bürosu ve dijitalleşme projeleriyle Türkiye'de rol model gösterilen Nilüfer Belediyesi, açık veri platformunu devreye alan Türkiye'deki sayılı ve Bursa'daki ilk ilçe belediyesi oldu. Böylece Nilüfer, dijital belediyecilik alanındaki öncü konumunu pekiştirdi. Platform; Belediye Hizmetleri, Çevre ve İklim, Ulaşım, Kültür-Sanat ve Spor, Nüfus ve Demografik veriler ile Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi başlıklarda veri setlerini kamuoyunun erişimine açıyor. Veriler, birçok farklı ve açık formatlarda sunulurken, platformda yer almayan veriler için talep mekanizması da bulunuyor.

'VERİ PAYLAŞMAK TERCİH DEĞİL, SORUMLULUK'

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, açık veri yaklaşımını 'Ortak Akıl' vizyonunun doğal bir uzantısı olarak tanımlayarak şunları söyledi:

'Nilüfer Belediyesi olarak kentle ilgili verileri vatandaşlarımızla paylaşmayı bir tercih değil, sorumluluk olarak görüyoruz. Açık Veri Platformumuz yalnızca şeffaflığımızı artıran bir araç olmayacak; aynı zamanda vatandaşlarımızın, araştırmacılarımızın ve girişimcilerimizin Nilüfer için değer üretmesine olanak tanıyan bir ekosistem yaratacak. Bursa'da bu adımı atan ilk ilçe belediyesi olmaktan da gurur duyuyoruz. Veriye dayalı bir kent yönetimi, halkla birlikte daha güçlü bir Nilüfer için çalışmaya devam edeceğiz.'

BURSA'DAKİ VERİ EKOSİSTEMİNE KATKI SUNACAK

Türkiye'de açık veri portallarının ağırlıklı olarak büyükşehir belediyeleri ile İstanbul'daki bazı ilçe belediyeleri tarafından kullanıldığını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, 'Nilüfer Belediyesi olarak açık veri platformunu devreye alan Türkiye'deki sayılı ve Bursa'daki ilk ilçe belediyesi olduk. Böylece, Bursa'daki veri ekosisteminin derinleşmesine katkı sunarak, büyükşehir düzeyindeki çalışmalara tamamlayıcı bir yapı da oluşturacağız' dedi.