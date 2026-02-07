Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, şehir genelinde huzur, güvenlik ve düzenin sağlanmasına yönelik denetimlerinde 2026 yılının ilk ayında 1.462 denetim yaparak 161 yasal işlem uyguladı.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayserililerin huzur, sağlık, esenlik ve güvenliğini korumak adına sorumluluk alanına giren her konuda çalışmalarını titizlikle sürdürürken Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ile kent genelinde denetimlerine de hız kesmeden devam ediyor.

2026 yılının ilk ayında denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, şehirde düzenin sürekliliğini tesis etmek amacıyla seyyar satıcılardan ticari araçlara, çevre kirliliğinden dilencilere kadar geniş bir alanda denetim gerçekleştirdi. Ocak ayı boyunca yürütülen çalışmalar kapsamında, 316 seyyar satıcı, 298 servis ve ticari araç, 151 market ve 343 işgal denetimi yapıldı.

Ayrıca, ekipler tarafından 232 dilencilik olayına yönelik işlem yapılırken, çevre kirliliği ile ilgili 122 denetim gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından 2026 yılı Ocak ayında yapılan 1.462 denetimde, 161 yasal işlem uygulanarak şehirde düzenin sürdürülebilirliğine katkı sunmak adına bir ay gibi kısa bir sürede önemli bir çalışma ortaya koyuldu.

Zabıta Daire Başkanlığı, 7 karakol, 7 araç ve 73 personel ile 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç'ın 'kentin vitrini' olarak nitelendirdiği zabıta ekipleri, kent sakinlerinin güvenli, temiz ve huzurlu bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacıyla denetimlerini titizlikle yürütüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sadece altyapı ve hizmet yatırımlarıyla değil, aynı zamanda şehir güvenliği ve düzeniyle de örnek bir belediyecilik anlayışını ortaya koymaya devam ediyor.