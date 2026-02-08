Hatay'da 324 km hızla motosiklet süren ve trafiği tehlikeye atan sürücü yakalandı. Sürücüye ağır yaptırımlar uygulandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Hızdan yana değil, hayattan yana olalım' mesajı verdi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Erzin ilçesinde otoyolda 324 km hızla seyir halinde olan ve motosikletle akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan sürücünün yakalandığını duyurdu.

Yapılan denetimlerde, A.Ç. isimli sürücünün art arda şerit değiştirerek ve aşırı hız yaparak trafik güvenliğini hiçe saydığı tespit edildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, sürücü hakkında TCK 179/2 maddesi kapsamında adli işlem yapılırken, idari para cezası da uygulandığını kaydetti.

GEREĞİ YAPILDI ✅

324 KM HIZ:.

HİÇ KİMSENİN BAŞKALARININ CANINI TEHLİKEYE ATMAYA HAKKI YOK:



Hatay Erzin'de otoyolda motosikletle trafik güvenliğini hiçe sayarak akrobatik hareketler yapan, art arda şerit değiştirerek aşırı hız yapan A.Ç. isimli kendini bilmez trafik canavarı: pic.twitter.com/q0R8bJzOnw — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 7, 2026

Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre benzer ihlallerde; makas atanlara 90 bin TL ceza, akrobatik hareket yapanlara 46 bin TL ceza, ehliyete el koyma ve aracın trafikten men edilmesi gibi ağır yaptırımlar uygulanacağını anımsatan Bakan Yerlikaya, ayrıca, son 5 yıl içinde ikinci kez ehliyeti geri alınan sürücülerin belgeleri iptal edileceğini belirterek, hız sınırının 100 km olduğu otoyolda motosikletin 324 km hıza ulaştığını vurgulayarak, bu sürücünün motosikletinin 120 gün trafikten men, ehliyetinin ise 150 gün geri alınacağını belirtti.

Bakan Yerlikaya, 'Ortalama hızda yüzde 5'lik bir düşüş, ölüm riskini yüzde 30 azaltıyor' diyerek vatandaşlara 'Trafikte hızdan yana değil, hayattan yana olalım.' çağrısı yineledi.