ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari dengeye ilişkin son verileri ve beklentileri kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, Kasım ayında yıllık cari açık 23,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde yıllık cari açıkta görülen 12,8 milyar dolarlık artışta, özellikle fiyat yükselişlerine bağlı olarak altın dengesindeki 6,4 milyar dolarlık bozulma etkili oldu.

Bakan Şimşek, 2025 yılı boyunca küresel ticarette yaşanan zorluklara ve altın kaynaklı artışa rağmen, ihracatın dirençli yapısı ile turizm gelirlerindeki güçlü performansın cari dengenin sürdürülebilir seviyelerde korunmasını sağladığını vurguladı. Açıklamasında ileriye dönük beklentilere de yer veren Şimşek, sanayi üretimi ve ihracatın teknoloji kompozisyonundaki iyileşmenin, düşük enerji fiyatlarının ve avro/dolar paritesindeki destekleyici görünümün cari denge üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu ifade etti.

Bakan Şimşek, söz konus gelişmeler doğrultusunda 2026 yılında cari açığın milli gelire oranının yaklaşık yüzde 1,5 seviyesinde kalarak sürdürülebilirliğini korumasının beklendiğini duyurdu.