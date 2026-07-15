Van Kültür Yolu Festivali, müzikseverleri birbirinden özel sanatçıların konserleriyle buluşturmaya devam ediyor. Festivalin dördüncü gününde Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda sahneye çıkan Simge, Vanlı hayranlarına unutulmaz bir konser akşamı yaşattı.

VAN (İGFA) - Simge, Van Kültür Yolu Festivali kapsamında Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda konser verdi.

Sanatçı; 'Ben Bazen', 'Kalpsiz Bir Serseri' ve 'Aşkın Olayım' başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser boyunca repertuvarında yer alan özel eserlerle dinleyicilerin karşısına çıkan Simge, performansıyla festivalin 4'üncü gününe damga vurdu.

Sahnedeki enerjisi ve güçlü yorumuyla dikkat çeken sanatçı, sevilen şarkılarını art arda seslendirdi. Müzikseverler konser boyunca sanatçının performansını ilgiyle takip ederek tüm şarkılarını hep bir ağızdan söyledi.

Van Kültür Yolu Festivali'nin ana sahnesinde her akşam farklı sanatçılar müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Festival kapsamında konserlerin yanı sıra sergiler, atölyeler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programları da 19 Temmuz'a kadar kentin farklı noktalarında ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.