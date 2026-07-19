İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 39. Uluslararası Kültür Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen 10. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışmasının şampiyonu Bulgaristan oldu. 2'nciliği Gürcistan, 3'üncülüğü ise Başkurt Özerk Cumhuriyeti'nin elde ettiği yarışmada, Kosova ise jüri özel ödülünü aldı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 39. Uluslararası Kültür Sanat Festivalinin halk dansları bölümü muhteşem bir finalle tamamlandı.

Pazartesi akşamı başlayan festivalde yerli ve yabancı halk dansları ekiplerinin farklı coğrafyalara ait halk dansları kültürünü sahneye taşıdığı festivalde, 9 ayrı ülkeden ekipler İnegöl'e adeta kültür şöleni yaşattı. Perşembe akşamı ise festival kapsamında bu yıl 10'uncusu düzenlenen Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması başladı. Perşembe ve Cuma akşamı alanında uzman jüri üyelerinin nezaretinde gösterilerini gerçekleştirdi. Başkurt Özerk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Bulgaristan, Gürcistan, Kazakistan, Kosova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Malezya ve Mısır olmak üzere 9 ayrı ülkeden ekipler sahne alarak gösterilerini sundu.

MUHTEŞEM FİNAL

9 ülkenin sahne aldığı yarışmada, geçen yılın şampiyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yarışmaya dahil olmadı. 8 ülke 10'uncu Altın Mobilyanın sahibi olmak için sahnede muhteşem şovlarıyla İnegöllülere unutulmaz bir şölen sundu. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışmasının 2 gece süren değerlendirme gösterilerinin ardından final programı ise Cumartesi akşamı yapıldı. Final programında da 9 ülkenin halk dansları ekipleri, geceye renk katan gösteriler gerçekleştirdi.

10. ALTIN MOBİLYANIN SAHİBİ BULGARİSTAN OLDU

Final gecesinde yurt dışından kardeş şehirlerden gelen delegasyonların temsilcileri sahneye gelerek selamlama konuşmaları yaptılar. Ardından festivalin gerçekleştirilmesine katkı sunan sponsor firmalara plaket takdimi gerçekleştirildi. Sonrasında ise jüri değerlendirmesi neticesinde dereceye giren ülkeler Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte misafir ülke delegasyonları ve Kaymakam Ayhan Akpay tarafından sırasıyla açıklandı. Jüri özel ödülünü Kosova ekibi alırken, 3'üncülük Başkurt Özerk Cumhuriyeti'nin oldu. Gürcistan'ın 2'nci olarak tamamladığı yarışmada 10'uncu Altın Mobilya ise Bulgaristan'ın oldu.

BAŞKAN TABAN'DAN EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Final gecesinde sahnede amfi tiyatroyu dolduran vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 'Bir festivalimizin daha sonuna çok güzel bir şekilde gelmiş bulunuyoruz. Bu festivallerin aylarda süren bir arka planı var. Çalışma arkadaşlarımızdan hemşeri derneklerimize, iş dünyası temsilcilerine, maddi manevi destek veren herkese teşekkür ediyorum. Aramızda çok kıymetli misafirlerimiz var. Farklı ülkelerden, farklı kültürlerden gelerek burada bizler kendi kültürlerini tanıtmaya çalıştılar. Başta İnegöl'ümüzün yerel halk oyunları ekipleri olmak üzere, misafir ekiplerimize festivalimize katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hepsi çok başarılıydılar. Derneklerimiz de çadırlar bölgesinde kendi kültürlerini yaşatma ve tanıtma adına etkinlikler yaptılar' dedi.

Dolu dolu bir festival yaşandığını da vurgulayan Başkan Taban, 'Gerek amfi tiyatro içerisinde gerek çadırlar bölgesinde gerekse de kültür parkın farklı noktalarında etkinliklerle çok güzel bir hafta geçirdik. Bu süreçte yurt içi ve yurt dışından kardeş şehirlerimizden delegasyonlarımızı ağırladık. Bir kısmı ayrıldılar, bir kısmı bugün aramızdalar. İnşallah daha nice festivaller yapmak nasip olsun. İnegöl'ümüz üretiyor, ihracat yapıyor, pek çok başarıyı ortaya koyuyor. Kültür ve sanatta da daha güzel işler yapmak için arka planda yine çalışmalar yapıyor olacağız' ifadelerinde bulundu.

İNEGÖL'ÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ BİR KEZ DAHA DENEYİMLEDİK

İnegöl Kaymakamı Ayhan Akpay ise 'İnegöl'de festival ile birlikte göreve başladım. Dolu dolu bir hafta geçirdik. Katılan, emek veren herkese teşekkür ediyorum. İnegöl'ümüzün zenginliğini, birliğini, beraberliğini, kültürünü ve birleştirici gücünü biz burada bir kez daha deneyimledik' diye konuştu.