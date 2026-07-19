CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefatının birinci yılında eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'i yayımladığı mesajla andı. Kılıçdaroğlu, Öymen'in demokrasi, nezaket ve sağduyuyla örnek bir siyasi miras bıraktığını vurguladı.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefatının birinci yılı dolayısıyla eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için bir anma mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, Altan Öymen'in yalnızca örnek bir siyasi yaşam değil, aynı zamanda nezaketin, sağduyunun ve demokratik olgunluğun simgesi olan bir miras bıraktığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, mesajında Öymen'in farklı düşüncelerin bir arada yaşayabildiği, güçlü kurumlara ve ortak değerlere dayanan bir Türkiye idealini savunduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşımında, 'Aramızdan ayrılışının birinci yılında, Cumhuriyet Halk Partimizin kıymetli Genel Başkanı Altan Öymen'i saygı, minnet, rahmet ve özlemle anıyorum. Mekânı cennet olsun.' ifadelerine yer verdi.