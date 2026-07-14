Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü konser akşamında sevilen sanatçı Kıraç sahne aldı. Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda müzikseverlerle buluşan Kıraç, kendine özgü yorumu ve güçlü sahne performansıyla festivale unutulmaz bir imza attı.

VAN (İGFA) - Kıraç, Van Kültür Yolu Festivali kapsamında verdiği konserde 'Hasretinle' başta olmak üzere birbirinden özel ve sevilen şarkılarını seslendirdi. Anadolu rock çizgisini yansıtan repertuvarıyla sahne alan sanatçı, eserlerini Vanlı müzikseverlerle buluşturdu.

Duygusal şarkılarla hareketli eserleri aynı repertuvarda bir araya getiren Kıraç, konser boyunca dinleyicilerle güçlü bir bağ kurdu.

Sanatçı konser alanında ilgiyle takip edilirken, müzikseverler de şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Van Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde sahneye çıkan Kıraç, kendine has yorumu ve özenle hazırladığı repertuvarıyla binlerce müzikseveri aynı ezgide buluşturdu. Sevilen şarkılarını festival coşkusuyla seslendiren sanatçı, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.