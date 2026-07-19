GİRESUN - Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Küçük’ün, eserlerinin izinsiz kullanımına karşı başlattığı hukuki süreç ve telif uyarısı, bölge kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Küçük’ün yasal haklarını arama girişimi, Alucra’da bazı kesimlerin sert tepkisiyle karşılanırken, tartışmalar yıllar öncesine uzanan olaylı bir konsere dayandırıldı.

"SİNEMA SALONU KONSERİNDE NE OLMUŞTU?"

Mustafa Küçük’ün telif hakları konusunda attığı adımlar sonrası, Alucra yerelinde paylaşılan bir tepki metninde, 1970’li yıllarda ilçedeki sinema salonunda gerçekleştirilmesi planlanan konsere atıfta bulunuldu. İddiaya göre, o dönem kız kardeşi Fatma Küçük ile birlikte sahne alması beklenen sanatçının, konser öncesinde yöre halkıyla girdiği diyalog gerilimi tırmandırdı. Sanatçının o esnada kendisini "Alucralı değil Sivaslı" olarak ifade etmesi üzerine halkın büyük tepkisiyle karşılaştığı öne sürüldü.

JANDARMA KORUMASINDA AYRILMAK ZORUNDA KALDI

Tartışmanın hızla büyümesi ve tepkilerin fiziksel boyuta taşınması üzerine konserin iptal edildiği belirtildi. İddialara göre, öfkeli kalabalık karşısında zor anlar yaşayan Mustafa Küçük ve kardeşi Fatma Küçük, güvenliklerinin tehlikeye girmesi nedeniyle bölgeye çağrılan jandarma ekiplerinin koruması altında ilçeden ayrılmak zorunda kaldı.

"TELİF UYARISI YÖRENİN COŞKUSUNA İPOTEK Mİ?"

Yıllar içerisinde bölge halkının desteğiyle şöhret kazandığı savunulan Mustafa Küçük’e karşı gelen tepkilerde, sanatçının bugün telif hakları üzerinden yaptığı çıkış, "yörenin coşkusuna ipotek koymak" olarak nitelendirildi. Sosyal medyada dile getirilen eleştirilerde, "Seni bu toplum şöhret yaptı, şimdi ise kendi türkülerimizle etkinlik yapmamıza engel olmaya çalışıyorsun" ifadeleriyle, sanatçının telif konusundaki tutumu sert bir dille eleştirildi.

YÖRE HALKI TAVRINI NETLEŞTİRDİ

Telif hakları konusundaki hukuki hak talebi ile yerel aidiyet duygularının karşı karşıya geldiği bu olayda, bölge halkı kendi genç ve memleket sevdalısı sanatçılarını destekleyeceklerini belirterek, Mustafa Küçük’ün telif çıkışına karşı duruş sergiledi. Bir tarafta sanatçının yasal telif hakkı talebi, diğer tarafta ise bu talebi geçmişe dayalı bir vefasızlık olarak gören Alucra halkı arasındaki bu gerginliğin, önümüzdeki süreçte yöredeki etkinliklere nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.

Haber: Yavuz Kayacık