Türk pop müziğinin üretken isimlerinden Murat Dalkılıç, hafta sonu Çeşme'de verdiği ve tüm biletleri günler öncesinden tükenen konserde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

İZMİR (İGFA) - Kendi hit şarkılarından oluşan repertuvarıyla sahneye çıkan Murat Dalkılıç, konserin ilerleyen dakikalarında Kenan Doğulu'nun sevilen şarkılarına da yer verdi.

Sanatçının bu sürpriz performansı izleyicilerden büyük alkış alırken, konserden paylaştığı Kenan Doğulu şarkılı sosyal medya paylaşımı da kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak yoğun ilgi gördü.

https://www.youtube.com/shorts/LZJdVccnmQM?feature=share