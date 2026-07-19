Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, Kıbrıs'ta verdiği konserde izleyicilerine unutulmaz bir sürpriz yaptı. Dillirga şarkısı eşliğinde sergilediği geleneksel testi dansı, geceye damga vurdu.

KKTC (İGFA) - Ziynet Sali, önceki akşam Kıbrıs'ta verdiği konserde sahne performansına kültürel bir dokunuş ekleyerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Konserin ilerleyen dakikalarında eline aldığı testiyle sahneye çıkan başarılı sanatçı, Kıbrıs'ın geleneksel halk ezgilerinden Dillirga eşliğinde meşhur testi dansını sergiledi. Renkli görüntülere sahne olan performans, salondaki izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Hem sahne enerjisi hem de folklorik gösterisiyle beğeni toplayan Sali, memleketinin kültürel mirasını konserine taşıyarak hayranlarından tam not aldı. Sosyal medyada da kısa sürede yayılan görüntüler, sanatçının performansını gecenin en çok konuşulan anlarından biri haline getirdi.

https://www.youtube.com/shorts/zpRNXzKEn3o?feature=share