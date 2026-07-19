Sagopa Kajmer, Van Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci akşamında Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda sahne aldı. Türk rap müziğinin sevilen isimlerinden Sagopa Kajmer, unutulmaz eserleriyle hayranlarına coşku dolu bir akşam sundu.

VAN (İGFA) - Sagopa Kajmer, Van Kültür Yolu Festivali'nde rap müzik dolu bir akşam yaşattı. Atatürk Kültür Parkı Nevruz Alanı'nda sahne alan sanatçı, 'Geceler' ve 'Galiba' başta olmak üzere sevilen şarkılarını seslendirdi. Kendine özgü üslubu ve geniş repertuvarıyla sahne alan Sagopa Kajmer, konser boyunca dinleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Yıllardır dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen eserlerini seslendiren sanatçı, rap müziğin kendine has anlatımını sahneye taşıdı. Hayranları da Sagopa Kajmer'in seslendirdiği şarkılara eşlik ederek festival akşamına ortak oldu.

Van Kültür Yolu Festivali, her akşam farklı sanatçıların sahne aldığı konser programıyla binlerce müzikseveri bir araya getirmeyi sürdürürken; sergiler, tiyatro gösterileri, söyleşiler, geleneksel sanat atölyeleri, çocuk etkinlikleri ve gastronomi duraklarıyla da ziyaretçilerine kültür ve sanat dolu bir festival atmosferi sunmaya devam ediyor.