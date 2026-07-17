Müzik ve eğlence dünyasında trendleri belirleyen isimlerin başında gelen ünlü iletişimci Özgür Aras, memleketi Bodrum'da Eşref Yalıkavak'ın açılış partisine ev sahipliği yapacak.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da açtığı kulüplerle gece hayatına farklı bir boyut getiren Özgür Aras, 22 Temmuz Çarşamba akşamı memleketi Bodrum'da, Eşref Yalıkavak'ın açılış partisine ev sahipliği yapacak.

Geçen kış meyhane konseptinin tek adresi olan, şimdi de Bodrum'da misafirlerini ağırlamaya başlayan Eşref Yalıkavak'ın açılış partisine ev sahipliği yapacak olan Özgür Aras, aynı zamanda DJ kabinine geçerek gecede sevilen hit şarkıları çalacak.

REZERVASYONLAR DOLMAK ÜZERE

Özgür Aras'ın ev sahipliği yapacağı ve DJ performansıyla renk katacağı Eşref Yalıkavak açılış partisine iş, sanat ve cemiyet hayatından yoğun ilgi olduğu öğrenildi. Büyük merak uyandıran gecenin rezervasyonları ise şimdiden dolmak üzere.