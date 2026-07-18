Bosfor Turizm'in ana sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşecek 23. Gümüşlük Müzik Festivali, kadın müzisyenlerden kurulu Peradi Ensemble Sista Sound konserleriyle başladı. Konserlerden önce gün içinde 'Son çivi, ilk nota' buluşması adı altında düzenlenen panayır, Bodrumluları bir araya getirdi.

MUĞLA (İGFA) - Bu yıl 17 Temmuz - 6 Eylül tarihleri arasında Koyunbaba Antik Taş Ocağı ve Gümüşlük sahilindeki festival merkezinde gerçekleşecek olan Gümüşlük Müzik Festivali, önceki yıllarda olduğu gibi Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından organize edilecek. Festivalin sanat yönetmenliğini bu yıl da Piyanist Eren Levendoğlu ve sanat danışmanlığını Piyanist Gülsin Onay üstlenecek.

'Son çivi, ilk nota' mottosuyla müzik mevsimi açıldı

İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen ve büyük ilgi gören, Bodrum'da inşaat sezonunun kapanışı ile kültür-sanat sezonunun açılışına işaret eden 'Son çivi, ilk nota' mottosunu üstlenen konsept, ilgi çekici bir de panayırı kapsıyordu. Panayırda sergilenen yerel tatlar, el yapımı ürünler, doğal ve organik üretimler, festival misafirlerinin ilgisiyle karşılandı. Gün içinde başlayan panayırda stantların yanı sıra çeşitli etkinlikler de misafirleri bekliyordu.

Panayır kapsamında sivil toplum kuruluşları da bazı sosyal farkındalık sunumlarıyla dikkat çekti. MisGibi1Bodrum oluşumu 6-8 yaş grubunun atıklarla mdf üzerine gerçekleştirdikleri çevreci panoları sergiledi. Eş zamanlı olarak Ecolegacy Mediterranean Derneği, Green Rantgers & Başak Sözer yürütücülüğünde kumsal ve sualtı temizliği gerçekleştirdi. Başak Sözer ayrıca çocuklarla bir workshop yaparak denizlerin hayat verici rolü üzerine farkındalık yarattı. Hedefi iyi, temiz ve adil gıdayı savunmak olan uluslararası kuruluş Slow Food Hareketi de bir stant açarak üretimde sürdürülebilirlik, yerel ürünlerin desteklenmesi ve kaliteli, doğal besin maddelerine herkesin kolay erişimi, sağlıklı beslenmeyi teşvik ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi konulara dikkat çekti.

Gümüşlük'te ilk konser kadın müzisyenlerden

Uluslararası Gümüşlük Festivali, Türkiye'nin ilk kadın müzik kolektifi Sista Sound'un özel kürasyonuyla çok renkli, çok sesli ve çok dilli bir açılışa ev sahipliği yaptı. Günün ana konserinde Peradi Ensemble sahne alırken, ilk günün açılış ve kapanışına özel hazırlanan Sista Sound'un konuk vokallerle zenginleşen özel semi-live DJ setleri müzikseverlerin ilgisiyle karşılandı.

Peradi Ensemble dünya müziğini Gümüşlük'e taşıdı

2019 yılında İstanbul'da bir araya gelen dokuz kadın tarafından kurulan çok sesli ve çok dilli bir vokal topluluk olan Peradi Ensemble'ın adı Gürcüce 'peri' kelimesinden geliyor ve 'renk' anlamına dayanıyor. 'Peradi' ise 'renkli' anlamını taşıyor. Onlar için bu renkler yalnızca ses çeşitliliğini değil, aynı zamanda kültürlerin, dillerin, anıların ve duyguların çeşitliliğini temsil ediyor. Peradi Ensemble'nin repertuvarları ise Anadolu, Balkanlar ve Kafkasya gibi yakın coğrafyalardan halk şarkılarının yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden ezgilerden oluşuyor. Topluluk, Gürcüce, Lazca, Megrelce, Bulgarca, Boşnakça, Kürtçe, Arapça, Ladino, Pontus Yunancası, Romence ve Fransızca gibi yaklaşık 25 farklı dilde eser seslendiriyor.

Gümüşlük'ün eşsiz günbatımında sahneye çıkan Peradi Ensemble'da ⁠Begüm Ayşe Olgun, ⁠Elif Kansız, Lela Bekirishi, ⁠Deniz Ulkat ve ⁠Nidal Aras vokallerle; ⁠Burcu Saral, vokal, panduri ve salamuri ile; ⁠Gamze Koçyiğit, vokal ve pandur ile; ⁠Zeynep Erdim, vokal, panduri ve gitar ile ⁠yer alırken bas gitarla Berkay Erdim, perküsyonla⁠ ⁠Gamze Yılmazel ve klarnetle ⁠Gökçe İşler topluluğa eşlik ettiler.

Sista Sound DJ setlerle coşturdu

Festivalin açılış ve kapanışına özel hazırlanan DJ setlerde ve mikrofon başında Özge Ürer, Sista Aloha (Aslı Açıkel), Elçin Orçun ve Nergis Fırtına yer alıyordu. 2016 yılında İstanbul'da kurulan Sista Sound, Türkiye'nin ilk kadın müzik kolektifi olma özelliğine sahip. Reggae ve bass müzik kültürü temelinde yola çıka kolektif, bugün farklı müzik türlerini ve coğrafyaları buluşturan çok sesli bir üretim ve paylaşım alanı yaratıyor.

Kurulduğu günden bu yana yüzü aşkın kadın sanatçıyı etkinliklerinde ağırlayan Sista Sound; konserler, festivaller, özel kürasyonlar ve uluslararası projelerle kadınların müzik sahnesindeki görünürlüğünü ve dayanışmasını güçlendiriyor. Gecenin geç saatlerine kadar süren performans genç izleyicilerin ilgi odağı oldu.

Gümüşlük Müzik Festivali'nin en özel açılışlarından biri olmaya aday olan etkinlik, gün boyunca stantlar, aktiviteler, sağlıklı ve özenli yeme-içme seçenekleri, neşe, paylaşım ve yalnızca pozitif hislerle dolu bir atmosfer sundu.