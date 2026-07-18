İnegöl Belediyesi'nin 39. Uluslararası Kültür Sanat Festivali coşkusu sürüyor. Festivalin beşinci gecesinde sahne alan Grup İmera, sevilen eserleriyle İnegöllülere unutulmaz bir konser verdi. Bir yandan Amfi Tiyatroda 10. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması'nın ikinci gösterimi büyük beğeni toplarken, kültür derneklerinin çadır etkinlikleri de yoğun ziyaretçi akınına uğradı.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği 39. Uluslararası Kültür Sanat Festivali, 5'inci akşamında da birbirinden renkli etkinliklerle binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Pazartesi akşamı başlayan ve her gün birbirinden farklı eğlencelerle devam eden festivalde, Cuma akşamı en çok ilgi gören program Grup İmera konseri oldu. Konser alanını dolduran binlerce müziksever, Grup İmera ile unutulmaz bir gece yaşadı. Sadece konserle de sınırlı kalmayan festival gecesinde 10. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması'nın ikinci gösterim gecesi, geceye renk kattı. Diğer yandan kültür derneklerinin çadır etkinlikleri farklı kültürlerin ezgilerini İnegöl'e taşıdı. Alışveriş ve tanıtım stantlarında da yüzlerce İnegöllünün katılımıyla yoğun bir gece yaşandı.

GRUP İMERA KULAKLARIN PASINI SİLDİ

Festivalin en çok beklenen programlarından biri olan Grup İmera konseri, Dörtçelik Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde gerçekleştirildi. Açık havada konser alanını dolduran müzikseverler, Grup İmera'nın kulakların pasını silen performansıyla unutulmaz bir gece yaşadı. Karadeniz ezgilerini güçlü sahne performansıyla buluşturan Grup İmera, seslendirdiği sevilen eserlerle izleyicilerden büyük beğeni toplarken, festival alanını dolduran vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Coşkunun ve eğlencenin zirveye ulaştığı konser, festivale damgasını vurdu.

İNEGÖL'DE BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE YAŞIYORUZ

Konser sırasında konser alanına gelen Belediye Başkanı Alper Taban, sahneye davet edilerek burada alanı dolduran kalabalığa hitaben kısa bir selamlama konuşması da yaptı. Başkan Taban, 39'uncu Uluslararası Kültür Sanat Festivalinin artık sonuna yaklaşıldığını hatırlatarak; 'İnegöl'de Türkiye'nin her şehrinden insan yaşıyor. Kuzeyinden, batısından, doğusundan, güneyinden: 81 vilayetten yaşayan vatandaşlarımız var burada. Birlik ve beraberlik içerisinde yaşıyoruz. Rabbim bu birlik beraberliğimizi her zaman daim etsin. Bizler sizin için dönemimizin sonuna kadar azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bu organizasyonun hazırlanmasında da çok büyük emekler var. Kültür Müdürlüğümüz, kültür komisyonumuz, çalışma arkadaşlarım, Başkan Yardımcılarım, derneklerimiz: En büyük teşekkürü de tüm etkinliklerimizde bizleri yalnız bırakmayan sizlere ediyorum' dedi.

ALTIN MOBİLYA HALK DANSLARI YARIŞMASINDA 2'NCİ GECE GÖSTERİLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Bir yandan konser devam ederken, Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Amfi Tiyatroda ise festival kapsamında gerçekleştirilen 10. Altın Mobilya Halk Dansları Yarışması'nın ikinci gösterimi izleyicilerle buluştu. Yoğun ilgi gören gecede, 9 farklı ülkeden festivale katılan halk dansları ekipleri, geleneksel kostümleri ve özgün koreografileriyle kendi kültürlerini İnegöllülere sundu. Sahnelenen gösteriler hem görsel zenginliği hem de kültürler arası dostluk ve kardeşlik mesajlarıyla izleyenlerden uzun süre alkış aldı.

KÜLTÜR HARMANI YAŞANIYOR

Festival alanındaki hareketlilik, kameriyeler bölgesinde kurulan hemşeri ve kültür derneklerinin çadırlarında da gece boyunca devam etti. İnegöl'ün kültürel çeşitliliğini yansıtan dernek stantları, ziyaretçilerini yöresel lezzetler, kültürel tanıtımlar ve çeşitli etkinliklerle ağırlarken, alışveriş ve tanıtım stantları da yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar festival atmosferini gün boyu yaşayarak hem farklı kültürleri yakından tanıma hem de stantlarda sunulan ürün ve etkinliklerden faydalanma imkânı buldu.