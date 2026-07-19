Bunlar da ilginizi çekebilir

TÜBİTAK, sefer kapsamında elde edilen verilerin gelecekte yürütülecek bilimsel çalışmalara katkı sağlayacağını vurgulayarak, kutup araştırmalarında Türkiye'nin uluslararası bilim dünyasındaki konumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Ulusal Verimlilik Ana Planı, gelecek 10 yılda Nepal'i daha fazla verimlilik, rekabet gücü ve kapsayıcı kalkınmaya ulaştıracak yol haritasını çiziyor

Bilim insanlarının atmosfer ve okyanus verilerini birlikte değerlendirerek kutup ekosistemleri, çevresel dönüşüm ve iklim değişikliğinin etkilerini uluslararası araştırmacılarla birlikte yerinde incelediği belirtildi.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, araştırma ekibinin 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattında deniz suyu ve deniz buzu örnekleri topladığı, ayrıca sıcaklık ve tuzluluk ölçümleri gerçekleştirdiği bildirildi.

ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK, 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında Türk bilim insanlarının Kuzey Kutbu'nda iklim değişikliği ve kutup ekosistemlerine yönelik araştırmalarını sürdürdüğünü duyurdu.

TÜBİTAK, 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında bilim insanlarının Kuzey Kutbu'nda deniz buzu ve deniz suyu örnekleri toplayarak iklim değişikliğinin etkilerini yerinde incelediğini açıkladı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.