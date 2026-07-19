TÜBİTAK, 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında bilim insanlarının Kuzey Kutbu'nda deniz buzu ve deniz suyu örnekleri toplayarak iklim değişikliğinin etkilerini yerinde incelediğini açıkladı.
ANKARA (İGFA) - TÜBİTAK, 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi kapsamında Türk bilim insanlarının Kuzey Kutbu'nda iklim değişikliği ve kutup ekosistemlerine yönelik araştırmalarını sürdürdüğünü duyurdu.
Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, araştırma ekibinin 81 derece kuzey enlemindeki deniz buzu hattında deniz suyu ve deniz buzu örnekleri topladığı, ayrıca sıcaklık ve tuzluluk ölçümleri gerçekleştirdiği bildirildi.
Bilim insanlarının atmosfer ve okyanus verilerini birlikte değerlendirerek kutup ekosistemleri, çevresel dönüşüm ve iklim değişikliğinin etkilerini uluslararası araştırmacılarla birlikte yerinde incelediği belirtildi.
TÜBİTAK, sefer kapsamında elde edilen verilerin gelecekte yürütülecek bilimsel çalışmalara katkı sağlayacağını vurgulayarak, kutup araştırmalarında Türkiye'nin uluslararası bilim dünyasındaki konumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Açıklamada, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda Türkiye'nin kutup araştırmalarındaki bilimsel kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.