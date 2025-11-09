Türk Pop Müziği'nin en güçlü seslerinden Simge, uzun süredir beklenen yeni albümünü yayınladı. Simge, albümdeki 14 şarkının 11'ine Seçkin Süngüç yönetmenliğinde ayrı ayrı klip çekerek Türkiye'de bir ilke imza attı.

İSTANBUL (İGFA) - Albümün çıkışıyla birlikte sosyal medyada gündem olan ve müzik listelerine hızlı bir giriş yapan Simge, müzik otoriteleri tarafından 'Yılın Albümü' olarak değerlendirilen dev prodüksiyonla adından söz ettiriyor.

Tam 14 şarkıdan oluşan albüm, Türk Popu'nun efsane isimlerini bir araya getirdi. Alper Narman, Ersay Üner, Genco Ecer, Goko, Mabel Matiz, Mert Çodur, Onur Özdemir, Selim Siyami Sümer, Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe imzalı eserler, Simge'nin güçlü yorumuyla yeniden hayat buldu.

Çıkış şarkısı 'Sevilmeye Doy Diye' için Milano'da kamera karşısına geçen Simge, görsel anlamda da fark yarattı.

Müzik dünyasında uzun süredir böylesine büyük bir prodüksiyon görülmezken Simge, bu albümle sadece listeleri değil, Türk pop tarihini de sarsmaya hazırlanıyor.

EN YÜKSEK ÇIKIŞ YAPAN ALBÜM 'ANTATASIM VAR'

Simge'nin yeni albümü 'Anlatasım Var', Apple Müzik Top 100 Albümler Türkiye listesine zirveye ortak bir şekilde giriş yaptı.

Son aylarda yayımlanan albümler arasında en hızlı çıkış yapan Türkçe albüm olma başarısını elde etti.

Kworb verilerine göre albüm, Apple Müzik Top 100 Albümler Azerbaycan listesine 13. sıradan giriş yaparak, ülkede en çok dinlenen Türkçe albüm olarak yerini aldı.