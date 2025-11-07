Popüler kültürün dinamiğini yakalayan, uzun yıllardır gerek dijital dünyada gerek müzik sektöründe adını ilk sıralara yazdıran Simge, Türk Pop Müziği'nin dev isimlerini buluşturduğu yeni albümünü müzikseverlerle buluşturdu.

İSTANBUL (İGFA) - Arka arkaya çıkardığı hit şarkılarla müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinen Simge, yeni albümünde adeta yıldızlar geçidine imza attı.

Üçüncü stüdyo albümü 'Anlatasım Var', Türk popunun en önemli söz yazarı ve bestecilerini bir araya getirdi.

SÖZ VE MÜZİKLERDE DEV KADRO

Albümde söz ve müziklerde Alper Narman, Ersay Üner, Genco Ecer, Goko, Mabel Matiz, Mert Çodur, Onur Özdemir, Selim Siyami Sümer, Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe imzaları yer alıyor. Her biri kendi tarzını Simge'nin güçlü vokaliyle buluşturarak albüme zengin bir müzikal yelpaze kazandırıyor.

DÜZENLEMELERDE USTA İSİMLER

Albüm düzenlemelerinde ise Aerro, Erhan Bayrak, Ersay Üner, Misha ve Ozan Bayraşa gibi müzik dünyasının deneyimli isimleri yer alıyor. 14 şarkıdan oluşan albüm, modern sound'u ve duygusal yoğunluğuyla dikkat çekiyor.

'Anlatasım Var'ın yayınlanmasıyla birlikte dijital platformlarda listeleri kısa sürede kaplayan Simge, sosyal medyanın da en çok konuşulan ismi oldu.

Yeni albümüyle bir kez daha müzik gündemine damgasını vuran Simge, hayranlarına 'bu kez daha fazla anlatacak şeyim var' mesajı veriyor.

https://www.youtube.com/shorts/VAiF6_m18BA?feature=share