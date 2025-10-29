Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı üçüncü stüdyo albümünü tamamlayan Simge, hem tatil hem de albümündeki bir şarkısına klip çekimi için Amerika'ya gitti. Yaklaşık 15 gün boyunca Amerika'da kalan Simge, tatil ve klip çekimlerinin ardından Türkiye'ye dönüş yapar yapmaz sahnelere hızlı bir dönüş yaptı.

İSTANBUL (İGFA) - Simge, dönüşünün hemen ardından Adana ve Mersin Jolly Joker sahnelerinde iki gün üst üste konser vererek dinleyicileriyle buluştu. Enerjisi ve performansıyla büyük beğeni toplayan Simge, yeni albümü öncesi hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Yeni albümü için gün sayan Simge, albümünü önümüzdeki hafta büyük bir tanıtım partisiyle müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Sanatçı, albümünü Mövenpick Hotel Istanbul Marmara Sea'nin teras katında yer alan Kün Restoran'da; sanat, cemiyet, iş dünyası ve medyanın önemli isimlerinin katılacağı görkemli bir davetle tanıtacak.

Simge, ekibiyle birlikte gecenin tüm detaylarıyla bizzat ilgilenirken, hem albümün hem de lansmanın heyecanını yaşıyor.