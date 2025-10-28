Dilara Kırmıt, başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra Gazze için düzenlenen bir defilede podyumda yer aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Podyumların tescilli güzeli Dilara Kırmıt, rol aldığı TV dizi filmindeki başarısıyla da dikkatleri üzerine çekerek, geldiği yerin tesadüf olmadığını gösterdi.

Başarılı güzel bu kez podyumda estirdiği rüzgarını Gazze'ye çevirdi.

AFWEU kurucusu Aydın Açık tarafından düzenlenen defilede tüm ihtişamıyla boy gösteren Dilara Kırmıt, bu organizasyon mesleki boyutu aşan, şartsız gönülden yer aldığım organizasyondu ifadesinde bulundu. Açık, modanın sadece estetik değil, aynı zamanda bir duruş olduğunu göstermek için bir araya geldiklerini belirterek, her tasarım, her adım, her bakış Gazze'deki soykırıma karşı bir ağıt olduğunu söyledi.

Koleksiyonlarıyla etkinliğe renk katan tasarımcılar Rusya'dan TATIANA MERKULOVA, OLGA PANTELEEVA, DARINA LEONID, Kazakistan'dan BRAND by ZHAMILYA, KUNDYS TAKIA, Türkiye'den AYFA WEDDING DRESS, SIBEL TİPİT VE ZEYEP KAYA oldu.

150 özel davetlinin katıldığı etkinlikte, bilet satışı ya da maddi sponsorluklar alınmadı.