Ziynet Sali, meslek hayatının 25'inci yılını kapsayan konser serisini Londra'da verdiği ve biletleri günler öncesinden tükenen konserle taçlandırdı. Yoğun ilgi gören gece, sanatçının kariyerine yakışır unutulmaz anlara sahne oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Londra'daki konserde sahne enerjisi, repertuarı ve şıklığıyla büyük beğeni toplayan Ziynet Sali, dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra Yunanca şarkılardan oluşan özel repertuarıyla dinleyicilerine müzik dolu bir gece yaşattı.

Gecenin en özel anlarından biri ise Ziynet Sali için özel olarak yazılan 'Kıbrıs Güzeli' şarkısı oldu. Sanatçı, şarkının yaratıcısıyla birlikte Türkçe ve İngilizce seslendirdiği bu sürpriz performansla seyircilerden uzun süre alkış aldı.

25'inci yıl konser serisini Londra'da muhteşem bir finalle tamamlayan Ziynet Sali, kariyerindeki bu özel dönemi uluslararası bir başarıyla noktaladı.

