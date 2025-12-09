Şanlıurfa sıra gecelerinin vazgeçilmez ismi sanatçı Bekir Çiçek'in sunumuyla Urfa Sıra Gecesi, Last Point Ocakbaşı Restaurant'ta Bursalı kadınlara özel gerçekleştiriliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Last Point Ocakbaşı Restaurant İşletmecisi Emre Üzerker, 18 Aralık Perşembe günü Urfa usulü kadınlara özel sıra gecesi düzenlediklerini belirterek, 'Bursa eğlence sektörünün en çok tercih edilen ve çok az yapılan sıra gecesi projemizi Bursa'ya hayata geçiriyoruz. Kadınların yoğun talebi üzerine gerçekleştirdiğimiz sıra gecemizde Şanlıurfa sıra gecelerinin vazgeçilmez ismi sanatçı Bekir Çiçek sahne alacak. Oryantal İrem'in de sahne alacağı gecemizde Bursalı kadınlarımızın keyifli bir gece geçireceğini düşünüyoruz.' dedi.

Kadınlarına özel sıra gecesi içeriğinden de bahseden Üzerker, 'Sıra gecesi menümüzde ıspanaklı gül börek, peynirli poğaça, patates salatası, üzümlü kurabiye, kek, çiğ köfte, soft içecek ve çay ikramlarımız olacak. Sıra gecesine katılım ücreti her bütçeye uygun olması için 850 lira olarak belirledik. Gecede yapacağımız yarışma ve çekilişlerle altın ve sürpriz hediyelerimiz de olacak. Gecemize katılmak isteyen misafirlerimiz, 05356669789 ve 05412010307 numaralı telefonlardan Leyla ve Pelin hanımla görüşerek rezervasyon yaptırabilirler.' ifadelerini kullandı.

Emre Üzerker, talep olması halinde sıra gecelerinin 2026 yılında da ara ara yapmayı planladıklarını dile getirdi.