Yeşim Salkım ve Murat Başaran'lı 'Şans Gazinosu'nun ilk konseri, önceki gece Ataşehir'deki Lizzbon'da gerçekleştirdi.

İSTANBUL(İGFA) - İkili, yaklaşık iki buçuk saat süren konser boyunca önce ayrı ayrı sahne alıp şarkılarını söyledikten sonra birlikte düetler seslendirdi.

Yeni yılda da yoğun bir konser maratonunun kendilerini beklediğini söyleyen Yeşim Salkım 'Yeni yıla sayılı günler kala, bu konser ile 2026'ya herkesin şanslı girmesini istedik ve bu şansın yıl boyu sürmesini diledik' dedi.