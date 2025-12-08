İstanbul gece hayatında damga vuran Murat Dalkılıç, bir dönem unutulmaz hale gelen Salı gecesi canlı performanslarını yeniden başlatıyor. Geçmiş yıllarda haftalarca tüm rezervasyonları dolduran ve şehrin ritmini değiştiren bu özel konsept, yeniden müzikseverlerle buluşuyor.

İSTANBUL (İGFA) - 16 Aralık Salı gecesi Boop Kuruçeşme'de sahne alacak olan Murat Dalkılıç, bu geceye özel ve sürprizlerle dolu bir repertuar hazırladı.

Mekânda şimdiden rezervasyonların büyük bölümünün dolduğu ve kalan sınırlı yerler için yoğun bir talep olduğu öğrenildi.

İstanbul gece hayatının ve cemiyet hayatından pek çok ünlü ismin de katılacağı gece, sezonun en çok konuşulan etkinliklerinden biri olmaya aday.

Murat Dalkılıç Salı gecelerinin efsanesi, yeniden şehrin eğlence takvimine damga vurmaya hazırlanıyor.