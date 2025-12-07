Sibel Can, Cahide Palazzo sahnesinde göz alıcı kadife elbisesi ve inci detaylarıyla dikkat çekti. Amor Gariboviç tasarımı kıyafetiyle sahneye çıkan sanatçı, stil ve yorum gücüyle büyüleyerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

İSTANBUL (İGFA) - Sahnede yalnızca güçlü yorumuyla değil, stil gücüyle de büyüleyen Sibel Can, izleyicilere hem görsel hem işitsel bir şölen yaşattı.

Konser boyunca ışıkların altında pırıl pırıl parlayan inciler, elbisenin siluetini adeta bir couture tabloya dönüştürdü. İncilerin yarattığı zamansız zarafet, Cahide Palazzo'nun teatral atmosferiyle birleşince ortaya unutulmaz bir sahne estetiği çıktı. Sibel Can gecenin her anında hem elegan hem de iddialı duruşuyla büyüleyici bir performansa imza attı.

Gece, tam anlamıyla unutulmaz bir müzik şöleniydi. Günler öncesinden rezervasyonları tükenen konseri izlemeye gelen misafirler, Sibel Can'ın şarkılarıyla hayatlarına güzel ve özel bir anı eklemiş oldular.

Sanatçı, yıllardır hit olmuş parçalarının yanı sıra Sony Music Türkiye etiketiyle yayımladığı albümünden sevilen şarkıları da seslendirerek dinleyicilere benzersiz bir repertuvar sundu.