Sille Tabiat Okulu bir yıl boyunca 12 atölyede 96 okuldan 2 bin 852 öğrencinin doğa ortamında kişisel gelişimine katkı sağladıKONYA (İGFA) - Selçuklu’nun okul dışı öğrenme ortamları içerisinde büyük öneme sahip olan “Sille Tabiat Okulu” yıl boyunca gerçekleştirdiği faaliyetlerle binlerce çocuğa doğa ortamında yeni donanımlar kazandırmaya devam ediyor. Selçuklu Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye programları (SETAP) kapsamında Sille Baraj Parkı içerisinde bulunan 12 atölyede öğrenciler hem doğayı keşfederken eğlenceli bir şekilde yeni bilgileri uygulamalı olarak öğrenme imkanı buluyor.

Türkiye’nin en kapsamlı tabiat okulu olarak bu eğitim öğretim döneminde de faaliyetlerini başarıyla tamamlayan okulun önemli ziyaretçileri vardı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın ev sahipliğinde Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar okulu ziyaret ederek burada eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi. Renkli görüntü ve diyalogların yaşandığı ziyarette protokol üyeleri atölyeleri tek tek gezerken doğada olmanın keyfini çıkaran çocuklarla etkinliklere katıldı.

“Türkiye’nin en kapsamlı tabiat okulu olmanın gururunu yaşıyoruz”

Çocukların akademik eğitiminin yanı sıra pratik becerilerinin artması için okul dışı öğrenme ortamlarına büyük önem verdiklerini söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ SETAP Selçuklu Eğitim Teknoloji Atölyeleri Programlarıyla devam ettik, geliştirdik ve çok güzel bir neticeleri elde ettik. Ahmet Keleşoğlu Sanat Tasarım Atölyemizde, Beyhekim’deki Gelişim Teknoloji Akademimizde, Selçuklu Kongre Merkezi’ndeki Sanat Akademimizde, Trafik Eğitim Parkımızda yine aynı şekilde “3. Sınıflar Yüzme Öğreniyorum” programı ve Sille Tabiat Okulumuzda tüm çocuklarımızla birebir ilgilenme fırsatına sahip oluyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte işbirliği ve koordinasyon halinde yürüttüğümüz çalışmalarımız çocuklarımızın becerilerinin arttırılması noktasında büyük önem taşıyor. Sille Tabiat Okulumuzda görüyoruz ki çocuklarımız etkinlik yaparken doğayı sevmeyi, doğayı korumayı da öğreniyorlar. Bu eğitim öğretim yılında 2 bin 852 çocuğumuz burada etkinliklerini yapıp kişisel becerilerine katkı sağladılar. Türkiye’nin en kapsamlı tabiat okulu olmanın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca SEDEP programı kapsamında 2023-2024 eğitim öğretim yılında 104 bin 988 çocuğumuza 17 farklı etkinlik ile önemli kazanımlar sağladık. Onların belki hayatına yön verecek farklı alanları, farklı kapıları onlara açmış durumdayız. Burada yapılan her güzel aktivite toplumsal hayatta çocuklarımıza önemli kazanımlar sağlayacak. Özveriyle çocuklarımıza katkı sağlamak için çalışan tüm eğitimcilerimize teşekkür ederken Selçuklu Belediyesi olarak eğitim her zaman önceliğimiz olacağını belirtmek isterim” dedi.