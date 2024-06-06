Gençlik ve Spor Bakanlığı 2024 yılı Gençlik Kampları Ulusal Kamp Dönemi başvuruları başladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 2002’den bu yana binlerce gence kapılarını açan, yaz, kış ve tematik kamplar olarak Ulusal Kamp Dönemi ve Tematik Kamp Döneminde faaliyetlerine devam eden Gençlik Kampları, 35 farklı ilimizde bulunan 13 deniz, 37 doğa olmak üzere 50 farklı kamp alanında hizmet vermektedir. Gençlik Kampları; gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak amacıyla kurulmuş tesislerdir.

Kamplara katılan gençlerin ulaşım, konaklama ve yemek ihtiyaçları Gençlik ve Spor Bakanlığınca karşılanmakta ve gençlerden herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Gençlik Kamplarına başvurular e-genc.gsb.gov.tr adresi üzerinden online yapılabilmektedir. Online başvuru yapma imkanı bulunmayan gençlerimizin Gençlik Merkezine gelmeleri halinde görevlilerce başvuru işlemi gerçekleştirilecektir.Son başvuru tarihi 7 Haziran 2024 olup, tüm 12-25 yaş arası gençlerimize duyurulur.