Avukat Ataol Ertuğrul Gürlek, kamuoyunda merak konusu olan silinen whatsapp konuşmalarının mahkemede karşımıza çıkabileceğini açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Avukat Ataol Ertuğrul Gürlek, boşanma davalarının en önemli delillerinden olan whatsapp görüşmelerinin telefondan silinmesine karşılık mahkemede karşımıza çıkabileceğini söyledi.

Dijital çağda, whatsapp ve benzeri mesajlaşma uygulamaları hayatımızın vazgeçilmez parçası haline geldiğini hatırlatan Gürlek, 'Boşanma, alacak, ceza davalarında bu mesajlar çoğu zaman kritik deliller olabilmektedir. Peki, silinen whatsapp konuşmaları mahkemede ortaya çıkabilir mi? Evet, belirli koşullar altında ortaya çıkabilir. Türk hukuk sistemi, dijital delilleri geleneksel delillerle aynı değerde kabul etmektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu, Medeni Kanun ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında, whatsapp mesajları ve diğer elektronik veriler geçerli delil olarak sunulabilmektedir. Bir whatsapp mesajının mahkemede delil olarak kabul edilebilmesi için şu kriterlerin karşılanması gerekmektedir. Mesajlar orijinal olmalı, değiştirilmemiş olmalıdır. Ekran görüntüsü tek başına yeterli olmayabilir çünkü bu tür görseller kolayca manipüle edilebilmektedir. Sunulan mesajlar, davayla doğrudan ilgili olmalıdır. Konu dışı yazışmalar delil olarak kabul edilmeyecektir. En kritik şart olan bu madde, mesajların hukuka uygun yollardan elde edilmiş olması gerektiğini ifade etmektedir. İzinsiz olarak birinin cihazına girmek, şifre kırmak veya başkasının özel mesajlarını elde etmek hukuka aykırı sayılmaktadır ve bu şekilde elde edilen deliller mahkemece reddedilmektedir. Hatta bu davranışlar, Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesi gereğince 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçunu oluşturabilmektedir.' dedi.

SİLİNEN WHATSAPP KONUŞMALARI GERİ GETİRİLEBİLİR Mİ?

Silinen whatsapp mesajlarının geri getirilebildiğini ifade eden Avukat Ataol Ertuğrul Gürlek, 'Ancak bu işlem teknik bilgi gerektirmektedir ve her durumda başarılı olmayabilmektedir. Whatsapp, varsayılan olarak kullanıcılara sohbetlerini yedekleme imkânı sunmaktadır. Bu yedeklemeler iki yoldan yapılabilmektedir. whatsapp ayarlarından etkinleştirilen yedekleme, belirli aralıklarla (günlük, haftalık veya aylık) Google Drive hesabına otomatik olarak kaydedilmektedir. Apple cihazlarda ise iCloud servisine benzer şekilde yedeklemeler yapılmaktadır. Bir mesaj silindiği tarihinden önce yedeklenmişse, silinmiş mesajlar bu yedeklerden geri yüklenebilmektedir. Pratikte, bir kişi whatsappı sil ve yeniden kur yaptığında, 'eski sohbetleri geri yüklemek istiyor musunuz?' sorusuna evet derse, silinmiş mesajlar yeniden görüntülenebilmektedir. Örneğin, boşanma davasında Ayşe, eşinin aldatmasını ispat etmek için eşe yöneltilen bazı mesajları silmiştir. Ancak üç ay önce yapılmış olan yedeklemeler sebebiyle, hukuki işlemler yapıldığında bu mesajlar Google Drive üzerinden geri yüklenebilmiş ve mahkemeye sunulabilmiştir.' ifadelerini kullandı.

GÜRLEK'TEN 'HAPİS CEZASI ALABİLİRSİNİZ' UYARISI

Whatsapp mesajlarının mahkemede delil olarak kabul edilebilmesinin en kritik şartının, mesajların hukuka uygun yollardan elde edilmiş olması olduğuna dikkat çeken Gürlek, şunları kaydetti;

'Kişinin kendi telefonundan aldığı mesajlar (davaya taraf olduğu mesajlaşmaları), başka bir kişinin gönüllü olarak kendisine gösterdiği mesajlar, ortak kullanılan cihazlardan elde edilen mesajlar, mahkeme kararıyla bilirkişi tarafından incelenen telefondan elde edilen mesajlar, başkasının telefonuna izinsiz girmek suretiyle elde edilen mesajlar, şifre kırmak veya özel yazılım kullanarak elde edilen mesajlar, tehdit veya şantaj yoluyla elde edilen mesajlar, başkasının hesabına izinsiz girmek suretiyle elde edilen mesajlar, hukuka aykırı yollardan elde edilen deliller mahkemece reddedileceği gibi, bu davranışlar Türk Ceza Kanunu'nun 134. maddesi gereğince özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturmaktadır ve 1-3 yıl arası hapis cezasını gerektirmektedir.' uyarısında bulundu.