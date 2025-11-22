Van Valiliği ile Van Büyükşehir Belediyesi'nin ortak yürüttüğü 'Hızır Van' projesi kapsamında kurulan ücretsiz çamaşırhane, ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine sunuldu.

VAN (İGFA) - Van Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde yalnız yaşayan 65 yaş ve üstü ihtiyaç sahipleri ile engelliler için ücretsiz çamaşırhane kurdu.

Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yaşlı ve engelli ihtiyaç sahiplerine yönelik yaşlı bakım, evde sağlık, temizlik, kişisel bakım, hastane ulaşımı, yakacak yardımlarının yanı sıra çamaşırhane hizmetini de başlattı. Makine İkmal Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde kurulan Çamaşırhane de 8 yıkama ve 5 kurutma olmak üzere 13 makine yer alıyor. Düzenli olarak her hafta kirlenen çamaşırları vatandaşların evlerinden alan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yıkayıp kuruttukları çamaşırları ütüleyip yeniden adreslere teslim ediyor.

Yaşı itibariyle çamaşırla uğraşmakta zorluk yaşadığını ifade eden Şükrü Çekem isimli vatandaş, hizmetten memnun olduğunu belirtti. Kıyafetlerin düzenli olarak alındığını vurgulayan Çekem, 'Kıyafetlerimiz temiz ve güzel kokuyor. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz. Allah razı olsun' dedi.

Çamaşırhaneden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, veya bu durumda olan kişileri bildirmek isteyenler, belediyenin ücretsiz 153 numaralı hattını arayarak bilgi sahibi olabilecek.