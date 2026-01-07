Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2025'te petrol üretiminin 47,9 milyon varile, doğal gaz üretiminin 3,2 milyar metreküpe yükseldiğini açıkladı. 2026'da Karadeniz gazının ikiye katlanması ve Diyarbakır'daki yeni projelerle enerji üretiminde yeni rekorların hedeflendiğini duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 2025 enerji üretim rakamlarını paylaştı. Bayraktar, 'Gabar'ın ve Karadeniz'in bereketiyle 2025 yılında toplam petrol üretimimizi 47,9 milyon varile, doğal gaz üretimimizi 3,2 milyar metreküpe çıkardık' ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, 2026 için ise iddialı hedefler açıkladı: 'Karadeniz gazını ikiye katladığımız, Diyarbakır'daki oyun değiştirici stratejimizle yeni ufuklara yelken açtığımız ve daha büyük keşiflere imza atacağımız bir yıl olmasını hedefliyoruz' dedi.

Türkiye'nin enerji üretiminde özellikle Karadeniz ve Doğu'daki yatırımların stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Bayraktar, ülkenin enerji arz güvenliğini güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, bu kapsamda hem üretim kapasitesinin artırılması hem de yeni keşiflerle Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolunda önemli adımlar atılacağı söyledi.

Bakan Bayraktar, açıklamalarında Türkiye'nin enerji üretiminde hem bölgesel hem de küresel pazarda rekabet gücünü artırmayı hedeflediğini kaydetti.