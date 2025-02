Hayırsever iş insanları ve vatandaşların destekleriyle yenilenen özel eğitim sınıfları 2024/2025 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde ilk ders mutluluğu yaşandı.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Ağva Atatürk Ortaokulu ve Kanan İlkokulunda bölge iş insanlarının desteğiyle özel eğitim sınıfları ve Ağva Ortaokulunda bir diğer özel eğitim sınıfı Altunbaş Ailesi tarafından hizmete açılırken Kanan İlkokulunda da bir diğer özel eğitim sınıfı Okul Aile Birliği ve bölge iş insanlarının destekleriyle yenilenerek öğrencilere armağan edildi.

Törene katılan Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya; 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci yarısına ayrı bir heyecanla başlamanın mutluluğunu yaşadıklarına dikkat çekti.

Kaya “ Eğitim öğretim yılının ikinci döneminde Ağva’da özel eğitim sınıflarımızın hayırsever iş insanlarımızın destekleriyle tamamlanmasının heyecanı ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Her zaman olduğu gibi bölgemiz iş insanları özellikle eğitimde her zaman okullarımızın yanında olduklarını hatta zaman zaman bizlerin dahi haberi olmadan mesai arkadaşlarımla yaptıkları istişareler sonucunda kendileri her zaman gerekeni yaptıklarını görüyor ve yaşıyoruz.

Bu nedenle Şile ve Ağva’da tüm okullarımıza verilen destekler bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor.Çünkü bu destek okullarımıza yapılarken esasen öğrencilerimizin daha kaliteli bir eğitim almaları için sağlanan destek olduğu için kendilerine şükranlarımı sunuyorum” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Teyran’da konuşmasında İstanbul Valiliği,İlçe Kaymakamlığımızın okullarımızda başlattıkları ve evlatlarımızın daha güzel şartlarda eğitim almaları için çok sayıda projeleri tek tek hayata geçiyor.

Bu çalışmalara ve okullarımızda ki eksiklere destek veren hayırsever iş insanlarımıza ve vatandaşlarımıza tüm öğretmen arkadaşlarım ve şahsım adına teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.

Programlarda her iki okul müdürü selamlama konuşması gerçekleştirdi ve hayırseverlere teşekkür plaketleri verildi.

Ağva’da her iki okula gerçekleşen Özel Eğitim Sınıflarının açılış programlarına Şile Kaymakamı Mehmet Nebi KAYA, Ağva’dan sorumlu Şile Belediye Başkan Danışmanı Sacit TERZİ, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun TEYRAN, Ağva Mahalle Muhtarı Tuncay Varol Gaziler ve misafirlerin katılımıyla gerçekleştirildi.