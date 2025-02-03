6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketinin 2. yıl dönümü dolayısıyla Adıyaman'dan sonra Malatya ve Kahrammaraş valilikleri de 6 Şubat için aldıkları eğitime 1 gün ara verme kararlarını duyurdu.ANKARA (İGFA) - 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 2. yılında yapılacak anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla Malatya ve Kahramanmaraş valilikleri resmi ve özel her kademedeki okulların 6 Şubat'ta eğitim öğretime bir gün ara vereceğini duyurdu.

6 Şubat'ta düzenlenecek anma programı ve depremde yakınlarını kaybetmiş vatandaşlar tarafından yapılacak mezarlık ziyaretleri dolayısıyla, Adıyaman'dan sonra Malatya ve Kahramanmaraş'ta da kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan personelin kamu hizmetlerini aksatmayacak, tüm tedbirler alınacak şekilde, 1(Bir) gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Her iki il valiliği de, trafik yoğunluğu yaşanabileceği, ayrıca öğrenci taşımasında kullanılan servis araçlarının da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturabileceği değerlendirerek bu kararı aldıklarını duyurdu.

Hatırlanacağı gibi Adıyaman Valiliği de bu 6 Şubat için karar almış ve okulların 1 gün tatil olacağını açıklamıştı.