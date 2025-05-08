Siirt Valiliği öncülüğünde, Siirt Belediyesi tarafından kurulan 50 bin metrekarelik Sokak Hayvanları Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı ile şehir, sahipsiz hayvan sorununu çözen ilk illerden biri oldu.SİİRT (İGFA) - Siirt Valiliği’nin liderliğinde, Siirt Belediyesi bünyesinde 50 bin metrekarelik “Sokak Hayvanları Bakımevi Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı” kuruldu. Merkez, sahipsiz hayvan sorununa çözüm getiren ilk illerden biri olan Siirt’te önemli bir adım oldu.

GERİ DÖNÜŞÜMLE MAMA ÜRETİMİ

Merkezde, askeri birlikler, öğrenci yurtları, hastane ve restoranlardan toplanan yemek artıkları geri dönüştürülerek mama makinesiyle günde 1000 kg mama üretiliyor. Köpek kulübeleri ise kentsel dönüşümde yıkılan binalardan elde edilen sıfır atık malzemelerle inşa ediliyor.

https://twitter.com/SiirtValiligi/status/1919981800090177681

Barınakta, hayvanların sağlık kontrolleri, aşıları, bakımları ve kısırlaştırmaları yapılıyor.

Güvenli sokaklar için 7 mobil ekip, şehir merkezi, ilçeler ve köylerde aktif olarak çalışıyor.

Sahipsiz hayvan ihbarları için 112 Acil Çağrı Merkezi ve 0 535 016 05 44 numaralı mesaj hattı hizmet veriyor.

Siirt Valiliği, projeyle hem hayvan refahını artırmayı hem de sokaklarda güvenliği sağlamayı hedefliyor.