Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Ankara temasları kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmesi dolayısıyla bakanlıkta gerçekleşen toplantıda, AK Partili kadın belediye başkanları ağırlandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri iilçesinin Ankara temaslarında, belediyelerin aile ve kadın odaklı çalışmaları masaya yatırılırken, Belediye Başkanı Zekiye Tekin Pazaryeri ilçesinde hayata geçirilen projeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a anlattı. Görüşmede, ilçeye dair yeni talepler ve çözüm önerileri de iletildi.

Başkan Tekin, Ankara temasları çerçevesinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeler sonrasında ilçeye dönen Başkan Tekin, ilçe halkına müjdeli haberi duyurdu.

Pazaryeri'ne Aile Destek Merkezi (ADEM)'nin geleceğini belirten Başkan Tekin, yeni ADEM projesiyle birlikte ilçe kadınlarının hem bireysel gelişimine hem de aile yapısının güçlendirilmesine katkı sağlanacağını söyledi. Sosyal, ekonomik ve kültürel alanda kadınların daha aktif rol almalarını hedefleyen proje, ilçede büyük heyecan oluşturdu.

Başkan Tekin, misafirperverlikleri ve destekleri dolayısıyla Bakan Göktaş ile Kadın Kolları Başkanı Ercan’a teşekkür ederek, "Kadınlarımızı güçlendirmek, aileyi desteklemek ve Pazaryeri’nde sosyal kalkınmayı hızlandırmak adına çok kıymetli bir adım attık" dedi.