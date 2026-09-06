Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınıyla ilgili soruşturmalarda 70 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. Şüphelilerden 16'sı tutuklanırken, 32 kişi hakkında adli kontrol uygulandı.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, orman yangınlarına ilişkin yürütülen adli soruşturmaların son durumunu açıkladı. Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 30 Ağustos-6 Eylül haftasında meydana gelen 9 yeni orman yangını hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldığını bildirdi. Bu soruşturmalarda 2 şüpheli tespit edilirken, şüphelilerden 1'i tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

103 YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA

Bakan Gürlek'in verdiği bilgilere göre, 1 Haziran 2026'dan bugüne kadar 27 ilde meydana gelen 103 orman yangını soruşturma konusu oldu.

Soruşturmalar kapsamında toplam 70 şüpheli tespit edildiğini duyuran Bakan Gürlek, bunlardan 16 şüphelinin tutuklandığını, 32 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını ve 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını açıkladı. Bakan Gürlek, diğer şüphelilerle ilgili adli süreçlerin ise devam ettiği belirtildi.

ORMANLARIMIZI YAKANLAR ADALETTEN KAÇAMAYACAK!



Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde; Yeşil Vatanımızı korumak, orman yangınlarına kasıt veya ihmalle sebebiyet verenleri tespit ederek adalet önüne çıkarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.



Cumhuriyet: https://t.co/AJx3mGGkZQ — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 6, 2026

YANGINLARIN NEDENİ VE İHMALLER ARAŞTIRILIYOR

Cumhuriyet Başsavcılıklarının, emniyet ve jandarma teşkilatlarıyla koordinasyon içerisinde soruşturmaları sürdürdüğünü belirten Gürlek, yangınların çıkış nedenlerinin yanı sıra ihmali veya kastı bulunan kişilerin tespit edilmesi ve olayların tüm boyutlarının ortaya çıkarılması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Orman yangınlarına kasıt veya ihmalle sebebiyet verenlerin adalet önüne çıkarılacağını vurgulayan Bakan Gürlek, 'Yeşil Vatanımıza kasteden veya ihmaliyle ormanlarımızın yanmasına sebep olan hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak' dedi.