Yaklaşık 12 yıl aradan sonra yeniden canlanan Uluslararası Şiir İkindileri, Türkiye ve dünyadan şairleri Manisa'nın Salihli ilçesinde buluşturdu. Etkinlikte Ercan Kesal'a 'Dionysos Sanata Emek Ödülü', Veysel Çolak'a 'Dionysos Şiir Ödülü' verildi.

MANİSA (İGFA) - Manisa'nın köklü kültürel miraslarından biri olan Uluslararası Şiir İkindileri, 52'nci kez sanatseverlerle buluştu. Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda düzenlenen etkinlik, 12 yıllık aranın ardından yeniden hayata geçirilerek Türkiye ve dünyadan birçok şairi aynı sahnede buluşturdu.

Etkinlik, ressam Hülya Ersezgin'in sergisiyle başladı, ardından merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in anısına hazırlanan video gösterimiyle devam etti.

Programda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği destek mesajı okunurken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Cemal Süreya'nın 'Şiirin Başkenti Manisa' ifadesine atıfta bulunarak kentin kültür ve sanatın merkezi olma misyonunu vurguladı. Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ise etkinliğin bölgenin 'marka değeri' olduğuna dikkat çekti.

Sinema ve edebiyat dünyasının tanınan ismi Ercan Kesal, gençlik yıllarından beri Şiir İkindileri'ni ilgiyle takip ettiğini belirterek 'Dionysos Sanata Emek Ödülü'nü aldı. Veysel Çolak ise 'Dionysos Şiir Ödülü'ne layık görüldü.

Etkinlikte Ümit İnatçı, Marius Chelarıu, Anastasiya N. Stoeva, Süreyya Akçay, Eren Aysan gibi birçok şair şiirlerini seslendirdi. Çellist Adasu Akın'ın konseri ve Nazan Kesal'ın 'Yaralarım Aşktandır' adlı performansı büyük beğeni topladı.

Yarım asrı aşan geçmişiyle Uluslararası Şiir İkindileri, bu yıl da Manisa'da sanatın ve dostluğun buluştuğu bir şiir şölenine dönüştü.