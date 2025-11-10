Öğrencilerine düzenlediği farklı etkinliklerle çalışmalarına ve eğitim faaliyetlerine devam eden Mektep Melikgazi'de kariyer söyleşileri devam ediyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Mektep Melikgazi Sosyal Bilimler Okulu'nda düzenlenen kariyer inceleme derslerine katılan Vali Gökmen Çiçek, öğrencilerle bir araya gelerek, Kayseri'nin başarıları ve kendi tecrübeleri hakkında bilgiler verdi.

Mektep Melikgazi'de öğrenciler için mesleki deneyimlerin paylaşıldığı etkinliklerin önemli olduğuna dikkat çeken Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 'Türkiye'de Anadolu'da bozkırın ortasında bir şehir. Yılda 4 milyar dolar ihracat yapıyor. Kayseri mobilyadaki başarısı Amiral Gemisi şeklinde alıp başını gitmiş. Yüksek teknoloji ürünlerinde Kayseri büyük bir atılım yapmış durumda. Türkiye'nin ilk uçak fabrikası da burada kurulmuş. Savunma sanayide rekorlar kırabilmek adına şehirde ciddi çalışmalar var. Kayseri'nin bunlar gibi daha birçok başarısı ve çalışmaları var. Mektep Melikgazi'de alanında en iyiler ile sizleri bir araya getirerek, yarının Türkiye'sinde fikir üreten ve değerli çalışmalar yapmak adına Mustafa Başkanımızla beraber böyle bir yola çıktık.

Mektep Melikgazi Kayseri'nin en iyilerinden. İleride hem Kayseri tarihine hem de Türkiye'de iz bırakacak eserler ortaya çıkaracak tiyatrolarla, edebi eserlerle, felsefi, tarihi, siyasi eserler bırakacak arkadaşlarımız yetişecek. Dolayısıyla burada eğitim alan sizler bizim hayatımızda önemli yer kaplıyorsunuz. Sizden ricam Mektep Melikgazi'yi sadece bir kulüp veya değerler eğitimi verilen yer olarak değerlendirmeyin. Burasının liderlerin yetiştirildiği Türkiye'ye örnek çalışma ve örnek bir yer olduğunu hafızalarınızdan çıkarmayın. Bundan sonra sizin kariyer basamaklarınızı ve her birinizi hem ben hem de Mustafa Palancıoğlu Başkan takip edeceğiz. Her zaman bir abi olarak yanınızdayız. Mustafa Palancıoğlu Başkanımızın sağladığı imkan Türkiye'de örnek olacak şekilde. Hiçbir karşılık beklemeden hem Palancıoğlu Başkanımı hem de ekibinin çabasını tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin. Bu çocuklar da hiçbir zaman Mustafa Palancıoğlu Başkanımızı asla unutmayacak. Burayı bütün imkanları ile bizlere tahsis eden efsane Belediye Başkanımız Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür ediyorum.' dedi.

Mektep Melikgazi'de eğitim alan gençlerin ilerde Türkiye'nin geleceğinde söz sahibi olan gençler olacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Sayın Valimiz Gökmen Çiçek Beyin destek ve motivasyonlarıyla çocuklarımız burada güzel bir eğitim alıyor. Çünkü Milli Eğitim ve Valimizin desteği olmasa bizim burada başarıya ulaşmamız kolay olmaz. Ben çok gurur duyuyorum. Gençler burada çok donanımlı ve liyakatliler. Rabbim hepsinin vatana, millete hayırlı bireyler olmayı nasip etsin. Ben 5, 10 sene sonra Mektep Melikgazi'den mezun olup çok iyi yerlere gelen öğrencilerimiz olacağına inanıyorum. İnşallah bu projeyi daha da genişletmek adına farklı fikirlerim var. Onları da hayata geçirirsek buranın daha da güzel olacağına inanıyorum. Değerli paylaşımları için Gökmen Çiçek Valimize teşekkür ediyoruz.' de