Bursa'da lise öğrencilerinin eşitlik ve şiddetsiz yaşam mesajını taşıyan 'Kırılmayan Çizgiler' dijital sergisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Bursalılarla buluştu.

BURSA (İGFA) - Eşitliği ve şiddetten, ayrımcılıktan uzak bir gelecek idealini çalışmalarının merkezinde tutan Büyükşehir Belediyesi, toplumsal duyarlılığı ve sosyal belediyecilik vizyonunu yansıtan önemli bir etkinliğe daha imza attı.

Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ile Feriha Uyar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin sanatsal üretimlerinden oluşan 'Kırılmayan Çizgiler: Sesi Çizgide Saklı' isimli dijital sergi, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında Bursalıların ziyaretine açıldı. 110 eserin yer aldığı dijital sergi, Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Fark Et, Oyna, Dönüştür' teması ile gençler için düzenlenen atölye çalışmalarını dijital dünya ile buluşturdu.

DasDas Bursa'da düzenlenen serginin açılış programına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey'in yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılış programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gençlerin aklından ve hayal gücünden yükselen güçlü farkındalık çağrısını hep birlikte görünür kılmak istediklerini söyledi. Hayata geçirilen dijital serginin dijital alanlarda yaşanan şiddeti, eşitsizlikleri ve görünmeyen yaraları sanatın diliyle ortaya koyduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, 'Sergide yer alan her çizgi, her renk ve her ışık; 'şiddetsiz bir yaşam mümkündür' diyen güçlü bir dayanışmanın ifadesidir. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde hayata geçirdiğimiz proje, bu alanda verilen küresel mücadelenin Bursa'daki yansımasıdır. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin bu yıl belirlediği 'Tüm kadınlara ve kız çocuklarına yönelik dijital şiddete son verin-Birleşelim' temasının da önemli bir parçasıdır. Sergi, küresel bir çağrının gençlerimizin üretimiyle yerelde karşılık bulması açısından çok değerlidir' dedi.

Bursalı gençlerinin üretimleriyle gurur duyduklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, 'Sergi, şiddetsiz bir dünya için verdiğimiz mücadeleye güç katacaktır. Gençlerimizin sanatla kurduğu bağı güçlendirecektir. Bursamızın eşitlikçi, duyarlı ve dönüştürücü kimliğini daha da ileriye taşıyacaktır. Serginin hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Sergiye eserleriyle değer katan öğrenciler, desteklerinden dolayı Başkan Mustafa Bozbey'e ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında sergiyi gezen Başkan Bozbey ve eşi Seden Bozbey, izlenime sunulan çalışmaları yakından inceledi.

Sergi, 27 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.