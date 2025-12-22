Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenişehir Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayan ve 10 binden fazla kitabın raflardaki yerini aldığı Sinan Kütüphanesi'ni ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

KAYSERİ (İGFA) - Her yaş grubuna hitap eden modern yapısıyla dikkat çeken kütüphanenin, şehrin sosyal ve kültürel yaşamına önemli katkılar sunacağını belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2026 yılında hayata geçirilecek yeni projelerin de müjdesini verdi.

Kayserililerin huzur ve mutluluk içinde, verimli ve keyifli vakit geçirebilecekleri mekânlar inşa etmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, 'Kıymetli hemşehrilerim, Yenişehir Mahallesi'nde hizmete sunduğumuz, kitaplarla dolu Sinan Kütüphanesinde şu an itibarıyla 10 binin üzerinde kitap raflardaki yerini almıştır. Zaman içerisinde yeni kitaplarla bu sayı daha da artacaktır.

Kitap dostlarımızla birlikte burası; gençlerin, çocukların ve yetişkinlerin kitapla buluşacağı önemli bir merkez hâline gelecektir. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Şu anda gençlerimiz kütüphanemize gelerek ders çalışabilmekte ve kitap okuyabilmektedir. Ancak burada özellikle vurgulamak istediğim en önemli husus, yalnızca gençlerimiz ve yetişkinlerimiz için değil, çocuklarımız için de özel olarak hazırlanmış bir çocuk kütüphanesinin bu alan içerisinde yer almasıdır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi belediyecilik anlayışımız; yalnızca yol, kaldırım, imar düzenlemeleri ve çevre şartlarını iyileştirmekle sınırlı değildir.

Bunun yanı sıra kültür, sanat ve spor alanlarında; özellikle insanlarımızın fiziksel, ruhsal ve bedensel gelişimine katkı sağlayacak her alanda yatırım yapmayı önemsiyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu yatırımlarla şehrimizin sosyal yaşamını zenginleştirmeyi hedefliyoruz. Sinan Kütüphanesi de bu anlayışımızın en önemli göstergelerinden biridir. Elbette bununla yetinmeyeceğiz. Yeni kütüphaneler, yeni sosyal tesisler ve 2026 yılında hayata geçireceğimiz yeni yatırımlarla Kayseri'mizi buluşturacağımızın müjdesini de buradan vermek istiyorum.' diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin sosyal yaşamı zenginleştiren yatırımların artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.