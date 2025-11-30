İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda son 5 günde 346 şüphelinin yakalandığını, 162'sinin tutuklandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda önemli bir başarı elde edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, 'Son 5 gündür süren operasyonlarımızda 346 şüpheliyi yakaladık. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik' dedi.

Operasyonlar, 18 il merkezinde 'Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis ve Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi' suçlarına yönelik olarak yürütüldü. Bu kapsamda; 162 şüpheli tutuklanırken, 80 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.

Şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yatırım danışmanlığı ve ürün satışı' temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdığı, yasa dışı bahis oynattığı, para nakline aracılık ettiği ve çocuk müstehcenliği içeren materyaller bulundurduğu tespit edildi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1995056294378491937

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen operasyonlar Adana, Aksaray, Ankara, Bursa, Denizli, Edirne, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Uşak ve Yalova'da gerçekleştirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar kapsamında yaklaşık 35 milyon TL değerinde 10 araç, 3 tarla, 1 ev, 1 dükkân ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Bakan Yerlikaya, vatandaşları dikkatli olmaya çağırarak, şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvurulmasını istedi. Yerlikaya ayrıca, operasyonlarda emeği geçen ekipleri tebrik etti.