İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde 23 ilde düzenlenen siber suç operasyonlarında 364 şüphelinin yakalandığını duyurdu. “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına yönelik operasyonlarda 125 şüpheli tutuklanırken, 94’üne adli kontrol uygulandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 23 ilde gerçekleştirilen siber suç operasyonlarının detaylarını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlükleri ve MASAK koordinesinde, Ankara, Antalya, İstanbul, Van gibi illerde düzenlenen operasyonlarda, “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi” suçlarına karışan 364 şüpheli yakalandı. Bunlardan 125’i tutuklandı, 94’üne adli kontrol uygulanırken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Yerlikaya, şüphelilerin; sigorta hizmeti, kiralık bungalov, hediye çeki ve yatırım danışmanlığı” temalarıyla vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, oynattıkları ve para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç elde ettikleri gibi suçları işlediğini belirtti

Siber suçlara karşı farkındalığın önemine vurgu yapan Bakan Yerlikaya, “Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım” çağrısında bulundu.

