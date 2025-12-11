Milli Piyango'nun geleneksel yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta. Bu yıl dağıtım garantili 800 milyon TL'lik rekor büyük ikramiye ve toplam 4 milyar 644 milyon 700 bin TL'lik ikramiye havuzu için gişelerde kuyruklar uzuyor. Rekor ikramiye pek çok hayali gerçekleştirmeye de imkan sunuyor. İşte rekor ikramiye ile alınabilecekler...

İSTANBUL (İGFA) - Her yıl milyonların hayallerini süsleyen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde bu kez rekor kırılıyor.

Tam 800 milyon TL büyük ikramiye dağıtım garantili olarak verilecek. Çekiliş heyecanı artarken, bilet almak isteyen vatandaşlar gişe ve bayilerde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.

800 MİLYON TL İLE NELER YAPILABİLİR?

Milli Piyango İdaresi'nin hazırladığı 'hayal listesi' şöyle:

İstanbul'da orta-üst segment 80 adet 2+1 daire

Boğaz manzaralı, denize sıfır 4 adet 3+1 lüks yalı dairesi

Bodrum'da 15 adet lüks yazlık

Ortalama 15 milyon TL'lik 53 adet Porsche Taycan 4S

Yaklaşık 134 bin adet gram altın

Business & premium sınıf uçuşlar, 5 yıldızlı oteller, özel turlar dahil 125 kez dünya turu

Toplamda 4 milyar 644 milyon 700 bin TL ikramiye dağıtılacak olan çekiliş, bugüne kadarki en yüksek rakamlarla rekor kırıyor.

Milyonlarca kişi 'Acaba bu yıl kim vuracak?' sorusunun yanıtını bekliyor.