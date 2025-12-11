Türkiye'nin en kapsamlı turizm buluşmalarından TTI İzmir-19. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, turizm sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getirdi. Yerli ve yabancı toplam 12 bin 527 sektör profesyonelinin ziyaret ettiği fuar, katılımcılara göre son yılların en verimli buluşmalarından biri oldu.

İZMİR (İGFA) - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB iş birliğiyle Fuar İzmir'de düzenlenen TTI İzmir-19. Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve Kongresi'ni Türkiye'nin 59 ilinden 11 bin 505'i yerli, Avrupa, Balkanlar, Orta Doğu, Asya ile Afrika'daki 64 ülkeden bin 22'si yabancı toplam 12 bin 527 kişi ziyaret etti.

Bakanlıklar, valilikler, odalar, seyahat acenteleri, tur operatörleri, oteller, konaklama tesisleri, havayolu şirketleri ve turizm teknolojisi firmalarının buluştuğu fuarda; birçok iş birliği anlaşmasına imza atılırken şehirler de kendi turizm değerlerini tanıtma fırsatı buldu.

Bu yıl, Sürdürülebilirlik Ortağı'nın Green Destinations, Vizyon Ortağı'nın BookingAgora olduğu TTI İzmir; Türk Hava Yolları ulaşım sponsorluğunda yürütülen uluslararası satın alıcıların katıldığı iş görüşmeleri, panelleri, etkinlikleri, yatırım ve ticaret bağlantılarını destekleyen yapısıyla sektörde yeni dönem stratejilerinin öne çıktığı bir platform oldu. 139'u yabancı toplam 381 katılımcı fuarda yer alırken katılımcılar, fuarı değerlendirdi.

'BU YIL YENİDEN BİR HAREKET BAŞLADI'

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Orhan Belge, fuarın bu yıl özellikle son yıllara kıyasla dikkat çekici bir canlılık gösterdiğini belirterek, 'TTI İzmir'i kurulduğu ilk yıldan beri takip eden biri olarak bu yıl çok net bir kıpırdanma gördüm. Stant yerleşimleri, ziyaretçi profili ve görüşme yoğunluğu belirgin bir şekilde artmış durumda. Turizm, insan temasını temel alan bir sektör. Yüz yüze görüşmenin yerini hiçbir şey tutmaz. Bu yıl bu sıcaklık yeniden hissedildi. İzmir'de fuar olmazsa olmaz; 20. yılda çok daha büyük bir fuar bizi bekliyor' dedi.

SKAL İzmir Başkanı ve İzmir Palas- Kilim Otelleri Genel Müdürü Aydın Tokbaş, üç günlük fuarın özellikle ilk iki gününde yoğun bir profesyonel akış olduğunu belirterek, '30 yıllık turizmciyim. TTI İzmir'de olmaktan çok mutluyum. Bu yılın en belirgin farkı, görüşmelerin niteliği oldu. Acenteler, oteller, tur operatörleri; herkes somut iş bağlantılarına odaklanmıştı. Biz de SKAL İzmir olarak fuar kapsamında düzenlediğimiz Turizmin Yıldızları Ödül Töreni ile fuara ayrı bir renk kattık. İzmir turizminin nabzı bu fuarda atıyor. Başka bir İzmir yok, başka bir fuarımız yok. Turizm kanaat önderleri olarak İzmir turizmini ve bu fuarı kalkındırmak için hem dernek hem otelci kimliğimle hem de birey olarak daha çok katkı sunacağım. 2026'da daha çok katılımın ve profesyonel ziyaretçinin geldiği, çok daha iddialı bir atmosfer bizi bekliyor' diye konuştu.

'ULUSLARARASI HAVAYOLU VE OTEL TEMSİLCİLERİ İZMİR'İN POTANSİYELİNİ GÖRDÜ'

Bu yıl fuara vizyon ortaklığı yaparak katılan BookingAgora'nın Kurucu Ortağı Murat Kahraman, yılın en verimli buluşmalarından birinin gerçekleştiğini vurguladı. Kahraman, 'Yaklaşık 40 havayolunu ve 40'tan fazla otel ile destinasyon yönetim ofisini İzmir'de misafir ettik. Fuar boyunca yapılan görüşmeler sonucunda birçok uluslararası marka, İzmir'in potansiyeli karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi ve ülkemize tanıtım gezileri planlamak için talepte bulundu. Birçoğu 'Seneye mutlaka daha güçlü şekilde geri geleceğiz, İzmir'i böyle bilmiyorduk' dediler. Bu geri dönüşler, iş birliklerimizin doğru yönde ilerlediğini gösteriyor. Biz de TTI İzmir ile yürüttüğümüz vizyon ortaklığını gelecek yıl, özellikle de fuarın 20'nci yılında daha da büyütmek için çalışmalara başladık. Daha büyük markaların İzmir'de yer alması için görüşmelerimizi yapıyoruz ve önümüzdeki yıl da sürece tüm gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz' şeklinde konuştu.

Bosna Hersek merkezli Anatolia Balkan Tour Operasyon Müdürü Edip Kurtoviç, fuarın kendileri için beklenenden çok daha verimli geçtiğini söyleyerek, 'İzmir'de çok sayıda Balkan kökenli vatandaş olduğunu biliyorduk, ama bu kadar yoğun bir profesyonel ilgi beklemiyorduk. İlk günden itibaren randevularla dolu bir program yürüttük. Belediyeler, dernekler bizimle ortak tur paketleri geliştirmek için talepte bulundu. Önümüzdeki yıl Bosna Hersek'ten çok daha geniş bir heyetle burada olacağız' dedi.