ASELSAN tarafından tamamen yerli imkânlarla geliştirilen KETUM (Kriptolu Emniyet Telsiz Muhabere Sistemi), Samsun İl Emniyet Müdürlüğü envanterine dahil edildi.

SAMSUN (İGFA) - Tamamen yerli ve millî teknolojiyle geliştirilen KETUM, Emniyet Teşkilatının operasyonlarında güvenli iletişim sağlayan kritik bir sistem olarak kullanılmaya devam ediyor. Kriptolu haberleşme altyapısıyla dikkat çeken KETUM'un son olarak Samsun İl Emniyet Müdürlüğü envanterine kazandırıldığı açıklandı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, gelişmeyi duyurarak, 'Kahraman Emniyet Teşkilatımız için özel olarak geliştirdiğimiz ASELSAN KETUM görev başında. Yeni nesil telsizlerin ve en güvenli haberleşme teknolojilerinin kullanıldığı KETUM, milletimizin güvenliğine katkı sunmaya devam edecek. Ülkemize hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/AhmetAkyol/status/1998741098819191186

Güvenlik güçlerinin sahadaki etkinliğini artırmayı hedefleyen KETUM'un, tamamen yerli mühendislik ürünleriyle geliştirilmiş olması da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Sistem, kritik görevlerde emniyet birimlerine yüksek güvenlikli haberleşme kabiliyeti sağlıyor.