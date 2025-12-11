İstanbul'da bir bölümü kentin ilk kamusal çağdaş sanat müzesine dönüştürülen tarihi Haliç Tersanesi'nin 570. kuruluş yıldönümü kutlandı. Son 6 yılda yapılan çalışmalarla 527 gemi hayata döndürülürken, üretim ise sıfırdan 67'ye çıkarıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Tarihi Haliç Tersanesi, 570. kuruluş yıldönümünde gerçekleştirilen törenle anıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon ve dönüşüm çalışmalarıyla yeniden canlandırılan tersanede düzenlenen programa, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler katıldı.

Asıl mesleğinin gemi mühendisliği olduğunu vurgulayan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, törende yaptığı konuşmada tersanenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi. Başkan Aslan, 'Stajımı Camialtı ve Haliç tersanelerinde yapmış biri olarak buraya her gelişimde öğrencilik yıllarım aklıma gelir. İnsanlık tarihinde gemiler, medeniyetlerin temelini atan en önemli araçlardandır' dedi.

Denizcilik metaforlarıyla konuşmasını sürdüren Aslan, 'Denizde mürettebatın kaderi ortaktır. Bugün de bizler aynı geminin yol arkadaşlarıyız. Gemi bizlere emanet; fırtınalar da olacak, dalgalar da: Ama bu gemiyi kıyıya ulaştıracağız' ifadelerini kullandı.

Aslan, konuşmasında Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da selam göndererek, İmamoğlu'nun tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkan bir yönetim anlayışına sahip olduğunu belirtti ve tersanenin son yıllarda yeniden üretim ve yaşam merkezi haline getirildiğini söyledi:

'Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Haliç Tersanesi, kapanmaya doğru giderken yeniden hayat buldu' diyen Nuri Aslan, 'Gazhane'yi, Yerebatan Sarnıcı'nı restore edip hayata döndürdüğümüz gibi bu tersaneye de sahip çıktık' dedi. Aslan, Haliç Tersanesi'nin tarihinde ilk kez bir kadının yöneticilik yapmasına da dikkat çekerek, 'Bugün Üsküdar Belediye Başkanımız olan Sinem Dedetaş, Haliç Tersanesi'nin ilk kadın Şehir Hatları Genel Müdürüydü. Atatürk'ün kadına verdiği değerin, bugün İBB yönetiminde de karşılık bulduğunu gösteren önemli bir adımdır' diye konuştu.

'527 GEMİYİ HAYATA DÖNDÜRDÜK, ÜRETİMİ SIFIRDAN 67'YE ÇIKARDIK'

Tersanenin 2019 öncesinde atıl durumda olduğunu hatırlatan Aslan, son 6 yılda yapılan çalışmaları şöyle anlattı:

'Üretim kapasitesi sıfırdan 67'ye yükseltildi. 2019-2025 arasında 527 geminin bakım ve onarımı yapıldı. Paşabahçe, Kızıltoprak ve İsmail Hakkı Durusu gibi tarihi vapurlar yeniden hizmete kazandırıldı. 50 deniz taksi ve 9 deniz dolmuş tamamen tersanede inşa edildi. Asırlık vapurları yeniden seferlere döndürdük. İstanbul'un deniz ulaşımını güçlendirmeye devam edeceğiz'

Konuşmalar sonrasında İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Şehir Hatları Genel Müdürü Güçlü Şeneler, tersanenin 570. yıl pastasını birlikte kesti.