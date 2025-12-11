Kamu, üniversite, özel sektör ve sivil toplum temsilcilerini buluşturan 2. Bursa Sürdürülebilirlik Konferansı, Bursa'nın geleceğine yön verecek ortak akıl platformu oluşturdu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, KalDer ve BUSİAD iş birliğiyle düzenlenen 2. Bursa Sürdürülebilirlik Konferansı, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirmek ve başarılı uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen konferans, kentin ortak gelecek vizyonuna katkı sundu.

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, belediye yöneticileri, akademisyenler, özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarından uzmanlar katıldı.

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BİR KÜLTÜR MESELESİDİR'

Konferansın açılışında konuşan Başkan Mustafa Bozbey, sürdürülebilirliğin yalnızca bir yönetim anlayışı değil, aynı zamanda bir kültür meselesi olduğunu söyledi. Kalite yolculuğuyla 2000'li yıllarda tanıştıklarını hatırlatan Bozbey, Nilüfer'de elde edilen deneyimin şimdi Büyükşehir Belediyesi'nde daha geniş kapsamda sürdürüldüğünü vurguladı.

Bozbey, 'Güvenli, dirençli ve yaşam kalitesi yüksek bir gelecek; ancak hep birlikte uygulayacağımız sürdürülebilir adımlarla mümkün olabilir. Sürdürülebilirlik bir tercih değil, nitelikli bir yaşamın ön koşuludur' dedi.

BÜYÜKŞEHİR'DE KURUMSAL DÖNÜŞÜM HIZLANIYOR

Başkan Bozbey, Büyükşehir Belediyesi'nin BUSKİ ve KalDer Bursa Şubesi ile birlikte 'Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi'ni imzaladığını hatırlatarak, bu adımın kurumsal kalite, şeffaflık ve sürdürülebilirlik vizyonunun önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. 'Bu yolculuğa tüm iştiraklerimizle birlikte çıktık. Hedefimiz; daha dirençli, daha yaşanabilir ve gülümseyen bir Bursa' diyen Bozbey, sürdürülebilirlik çalışmalarını ortak akıl ve dayanışmayla büyüttüklerini söyledi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, SONSUZ BİR YOLCULUKTUR'

BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, sürdürülebilirliği 'sosyal sorumluluk sahibi bir kuruluş olma yolunda bitmeyen bir süreç' olarak nitelendirdi. Aşırı tüketim yerine ihtiyaçların doğru belirlenmesinin önemine dikkat çekti.

KalDer Bursa Şube Başkanı Serkan Ürkmez ise Bursa'da sürdürülebilirlik bilincinin hızla geliştiğini belirterek, EFQM Mükemmellik Modeli'nin Büyükşehir Belediyesi'nde yaygınlaştırılmasının önemli bir dönüşüm sağladığını söyledi.

Konuşmaların ardından ana sponsor firmalara plaket takdim edildi.

Program uzmanların katıldığı oturumlarla devam etti. Konferans, Bursa'nın sürdürülebilir kalkınma yolculuğuna katkı sağlayan önemli bir buluşma olarak tamamlandı.