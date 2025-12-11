Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, '2025 Yılı Grev ve Lokavt Önleme Planı' kapsamında kent genelinde geniş katılımlı bir tatbikat gerçekleştirdi. Kamu düzeninin korunması, temel hizmetlerin aksamadan sürdürülmesi ve çalışma barışının güvence altına alınmasını hedefleyen tatbikat, gerçek senaryolar üzerinden yürütüldü.

Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Tatbikatta, toplumsal olaylara dönüşme ihtimali bulunan grev ve lokavt süreçlerinde uygulanacak prosedürler sahada test edildi.

Ekiplerin olay yerine intikali, güvenlik tedbirlerinin alınması, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve krizin kontrol altına alınmasına yönelik adımlar birebir uygulandı.

Emniyet yetkilileri, tatbikatın amacının personelin olası kriz durumlarına karşı hazırlığını artırmak ve karar alma süreçlerini güçlendirmek olduğunu belirtti.

Plan kapsamında yapılan uygulamaların, şehirde güvenlik ve düzenin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğu vurgulandı.